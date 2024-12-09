Состоялся релиз Indiana Jones and the Great Circle на ПК и Xbox

Сегодня состоялся полноценный релиз Indiana Jones and the Great Circle от шведской компании MachineGames, наиболее известной по играм франшизы Wolfenstein. Игра стала доступна всем пользователям Windows и Xbox Series X/S, покупатели расширенного издания могли начать прохождение еще 6 декабря.

Действие Indiana Jones and the Great Circle разворачивается в 1937 году, после первых двух фильмов. Индиана Джонс отправляется в новое путешествие после кражи артефакта из университета, где он работает.

Игра получила высокие оценки от журналистов и первых игроков. Приключенческий экшен хвалят за сюжет, боевую систему и механики по исследованию окружающего мира. Среди минусов — примитивный стелс, низкий интеллект противников, а также наличие багов. MachineGames уже выпустила первый патч для игры, в котором исправили несколько десятков багов, кроме того, была добавлена поддержка полной трассировки лучей (трассировка пути) на совместимых видеокартах NVIDIA. Для ее использования требуется минимум 12 Gb видеопамяти.

Средний рейтинг от критиков на Metacritic составил 87 баллов из 100, на OpenCritic – 86 из 100. Критики отмечают, что MachineGames удалось сделать увлекательную игру, которую не стоит пропускать фанатам серии.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5 состоится весной 2025 года.