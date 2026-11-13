Epic Games Store şeytanlarla döyüş haqqında strategiya oyununu pulsuz paylayır

Epic Games Store bu həftə oyun həvəskarlarına Knightica oyununu pulsuz əldə etmək imkanı yaradır. Fantastik dünyada keçən oyunda məqsəd ordu toplamaq və krallığı şeytanların hücumundan xilas etməkdir.
Oyunu 19 noyabr, Bakı vaxtı ilə saat 19:00-dək pulsuz əldə etmək mümkündür. Bunun üçün Epic Games Store hesabına daxil olub oyunu kitabxanaya əlavə etmək kifayətdir. Bundan sonra Knightica həmişəlik istifadəçinin hesabında qalacaq.
Oyunda müxtəlif döyüşçülərdən ibarət dəstəyə rəhbərlik etmək lazımdır. Hər döyüşdən əvvəl əsgərləri döyüş meydanında düzgün yerləşdirmək, onlar üçün uyğun avadanlıq seçmək və taktika qurmaq vacibdir. Döyüş başladıqdan sonra döyüşçülər müstəqil şəkildə vuruşur, oyunçu isə nəticəni izləyir. Təsadüfi generasiya sistemi sayəsində hər yeni keçid əvvəlkindən fərqlənir.
Növbəti paylama noyabrın 19-da başlayacaq. Bu dəfə Epic Games Store istifadəçilərə iki oyun təqdim edəcək:
- Alien: Isolation — kosmik stansiyada qorxunc Yadplanetlidən gizlənməli olduğunuz məşhur qorxu oyunu;
- Mark of the Deep — macəra və döyüş elementlərini birləşdirən ekşen oyunu.
Hər iki oyunu noyabrın 26-dək pulsuz əldə etmək mümkün olacaq.