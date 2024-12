Femmes Digitales отмечает 10-летие поддержки женщин в технологиях: AWITA 2024 — женщины в ИТ формируют будущее Азербайджана

6 декабря 2024 года в отеле Fairmont в Баку состоялась четвертая ежегодная церемония награждения AWITA – Azerbaijan Women in Tech Awards, организованная общественным объединением Femmes Digitales – Поддержка женщин в области технологий. В этом году мероприятие было приурочено к глобальной повестке COP29, 10-летнему юбилею организации и Профессиональному празднику работников связи и информационных технологий, что сделало событие особенно значимым.

Церемония AWITA 2024 подчеркнула важность технологий и гендерного равенства для устойчивого развития в рамках глобальной повестки COP29. Более 500 гостей, включая парламентариев, послов, представителей государственных структур, лидеров технологических компаний, ректоров университетов, студентов и молодых специалистов, собрались, чтобы отметить достижения женщин в сфере Технологий и их вклад в развитие экономики и общества Азербайджана.

Особенностью AWITA 2024 стало введение новой номинации – «Выбор искусственного интеллекта», где впервые для оценки заявок использовался искусственный интеллект. AI-платформа проанализировала всех номинантов по заранее установленным критериям, выбрав трех финалисток и одну победительницу. Эта категория стала символом сочетания технологий, беспристрастности и новаторства, показывая, как искусственный интеллект может способствовать признанию талантов и вдохновлять женщин на новые достижения.

На церемонии также были представлены члены созданного Почетного Экспертного Совета Femmes Digitales, объединяющего ведущих мировых инноваторов и сторонников гендерного равенства. Среди них: профессор Сальма Аббаси (Salma Abbasi) — председатель eWorldwide Group (Великобритания); Д-р Фариз Исмаилзаде — депутат Милли Меджлиса, проректор ADA University; Фариз Джафаров — исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM, Азербайджан); Эми Пек (Amy Peck) — соучредитель и генеральный директор EndeavorVR, ведущей глобальной консалтинговой компании в области стратегий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR, XR), «ТОП100 Женщин Будущего» (США); Бьянка Свиньска (Bianka Swinska) — президент организации Perspektywy Women in Tech и член Совета по цифровизации при Министерстве цифровизации; (Польша), Зибейда Гаджиева — Директор по управлению человеческими ресурсами (CHRO) в PASHA Bank и многие другие.

Выступления членов Совета, включая Нигяр Арпадарай — депутата Милли Меджлиса, Лидера высокого уровня ООН по климату в рамках COP29); Ахмед Ларуза (Ahmed Larouz) – предпринимателя и автора Women in Cleantech Ecosystem (Нидерланды); Кристины Оюланд (Kristina Ojuland) — бывшего министра иностранных дел Эстонии и Асем Болатжан (Assem Bolatzhan) — Советника министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (Казахстан), подчеркнули важность инноваций и инклюзивности.

Основанное в 2014 году, общественное объединение Femmes Digitales за 10 лет стало маяком вдохновения и возможностей для тысяч девушек и женщин из всех уголков Азербайджана, включая сельские районы. Образовательные программы, тренинги и менторские инициативы проводятся на благотворительной основе, открывая новые горизонты для женщин в технологиях.

Яна Кримпе, учредитель и председатель Femmes Digitales, отметила: «AWITA — это не просто премия, это мощный источник вдохновения. Наша миссия — показать женщинам, что технологии открывают безграничные возможности, и помочь им реализовать свой потенциал. Мы верим, что половина населения нашей страны должна активно участвовать в цифровых трансформациях и экономическом развитии. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы привлечь женщин Азербайджана в сферу технологий, давая им шанс реализовать себя и достичь новых высот».

Премии были вручены лидерами индустрии, такими как Фергус Оулд Обе (Fergus Auld Obe), посол Великобритании в Азербайджане; Инара Велиева, председатель Агентства инноваций и цифрового развития; Турал Мамедов, начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Вюсал Рустамов, Директор «Инновационного центра» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и другими выдающимися профессионалами.

Более 200 заявок поступило из разных регионов страны. Жюри из 30 экспертов, включая лидеров ИТ-компаний и общественных деятелей, выбрало 33 финалистки и 12 победительниц в следующих номинациях:

Выбор искусственного интеллекта. Победитель: Айтадж Абдуррахманова

Лучшая компания года, поддерживающая инклюзивность. Победитель: MONT

Основатель/исполнительный директор/директор года по информатизации. Победитель: Туркян Фарзалиева

Вклад в ИКТ в отдаленных регионах. Победитель: Гюляр Байрамова

Цифровой лидер государственного сектора. Победитель: Ханым Дашдамирова

Академическая премия. Победитель: Наиля Аллахвердиева

Лидер цифровой трансформации. Победитель: Нармин Султанова

Программно-аппаратный дизайнер года. Победитель: Нармина Талыбова

Наставник года. Победитель: Саяра Гусейнова

Основатель стартапа. Победитель: Ляман Алиева

Восходящая звезда. Победитель: Зарафшан Гасымова

Выбор жюри. Победитель: Нигяр Алышзадэ

Церемония состоялась при поддержке платиновых спонсоров B.EST Solutions и “Asan Imza”, золотого спонсора PAŞA Bank, серебряного спонсора STEP IT Academy и Eset, а также других спонсоров: BESTCOMP Group, Jet Infosystems, Databiz, Pasha Technology, Fominov Consulting, Smart Solutions, Azercell, The HERITAGE of Caucasian Albania и Hillside. Главным партнером мероприятия стал Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM), мероприятие также поддержали Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, «Инновационный центр» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, Центр экономических реформ и коммуникации, Американская торговая палата в Азербайджане, ASAN RADIO, BloomGroup, InfoCity.

Четвертая церемония AWITA и 10-летний юбилей Femmes Digitales подчеркнули значимость женского лидерства в ИТ и открыли новую главу в развитии технологий и инклюзивности в Азербайджане. Вдохновляясь успехами прошлого, Общественное Объединение продолжает двигаться вперед, создавая платформу для нового поколения женщин, готовых менять мир.