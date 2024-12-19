Представлен лазерный 4K-проектор Epson EH-QS100B с поддержкой HDR10 и высокой яркостью

Компания Epson представила лазерный проектор EH-QS100B, который проецирует изображение с диагональю от 60 до 160 дюймов при разрешении 4K, что делает его отличным решением для компактных домашних развлекательных систем. Устройство поддерживает несколько технологий улучшения изображения и способно обеспечить качественную картинку даже во время дневных сеансов.

Источник света, выполненный по технологии 3LCD, обеспечивает яркость 4500 люмен, а коэффициент динамической контрастности превышает 5 000 000:1. Такое сочетание обеспечивает яркое и четкое изображение при различных условиях освещения. Проектор поддерживает HDR10 и форматы HLG.

Epson заявляет, что срок службы лазерного источника света составляет до 20 000 часов (гарантийный срок до 12 000 часов). Проектор имеет коэффициент отражения от 0,16 до 0,22:1, что позволяет проецировать большие изображения на короткие расстояния. Дополнительные оптические функции включают ручную фокусировку, 1,35-кратный цифровой зум и фокусное расстояние проекционного объектива 2,3 мм.

Максимальный уровень шума при работе устройства в обычном режиме составляет 34 дБ, в режиме ECO — до 20 дБ. Возможности подключения включают по два разъема HDMI (HDCP 2.3) и USB Type-A, один Type-B, Ethernet и выделенный HDMI с поддержкой ARC. При весе 12 кг и размерах 695 x 341 x 156 мм проектор можно устанавливать на стены, столы или шкафы. Утверждается, что устройство эффективно работает при температурах от -10°C до 60°C.

Цена и дата начала продаж Epson EH-QS100B будут объявлены позднее.