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25 декабря, 2024
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Новогодняя кампания от Azercell!

Azercell

В преддверии Нового года Azercell запускает новую кампанию для своих абонентов. Лидирующий мобильный предлагает абонентам предоплатной линии 3-месячную подписку на 5 ГБ интернета при покупке устройств OPPO и Honor.

В рамках кампании устройства OPPO и Honor можно приобрести в магазинах Azercell Exclusive или у официальных дилеров оператора. Устройства OPPO также доступны в сети магазинов Kontakt Home.

Акция распространяется на устройства стоимостью от 229 манатов, а подарочный интернет-пакет на 5 ГБ автоматически продлевается каждые 30 дней в течение трех месяцев.

Кампания действует до 10 января 2025 года.

Более подробную информацию можно получить на страницах: OPPO 2025 | Azercell и HONOR 2025 | Azercell.

ООО «Azercell Telekom» поздравляет азербайджанский народ с наступающими Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

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