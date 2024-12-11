Билл Гейтс и Сэм Альтман назвали лучшие книги 2024 года

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и глава компании OpenAI Сэм Альтман каждый год представляют персональный список книг, которые рекомендуют прочесть всем желающим. В 2024 году они поделились книгами о технологиях, спорте, истории и воспитании детей.

Список книг Билла Гейтса традиционно вызывает большой интерес, так что эти работы уже стали предметом обсуждений среди любителей литературы.

«Грядущая волна», Мустафа Сулейман. В ней британский исследователь в области искусственного интеллекта рассуждает о том, как может измениться жизнь общества, когда искусственный интеллект станет центром человеческого существования.

«Инженерия в чистом виде», Грэйди Хиллхаус. Это увлекательная книга о том, как работают привычные инфраструктурные объекты — от сотовых вышек до кабельных коробок.

«Федерер», Дорис Хенкель. Книга посвящена жизни и карьере знаменитого теннисиста Роджера Федерера. Она включает редкие фотографии и подробности о ранних годах теннисной легенды.

«Неоконченная история любви», Дорис Кернс Гудвин. Автобиографическая книга супруги Ричарда Гудвина, советника президентов США Джона Кеннеди и Лондона Джонсона. В книге рассказывается об одном из самых насыщенных на геополитические события периодов современной американской истории.

«Тревожное поколение», Джонатан Хайдт. Эта книга заставляет по-новому взглянуть на детство. Американский социальный психолог рассказывает о процессе становления детей и молодых людей в современном мире: от влияния гаджетов и виртуальной реальности до психологических проблем и «телефонного детства».

Сэм Альтман хорошо известен своей любовью к чтению, а его список рекомендаций для кого-то может стать источником вдохновения и мотивации.