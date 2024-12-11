Билл Гейтс и Сэм Альтман назвали лучшие книги 2024 года

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и глава компании OpenAI Сэм Альтман каждый год представляют персональный список книг, которые рекомендуют прочесть всем желающим. В 2024 году они поделились книгами о технологиях, спорте, истории и воспитании детей.
Список книг Билла Гейтса традиционно вызывает большой интерес, так что эти работы уже стали предметом обсуждений среди любителей литературы.
- «Грядущая волна», Мустафа Сулейман. В ней британский исследователь в области искусственного интеллекта рассуждает о том, как может измениться жизнь общества, когда искусственный интеллект станет центром человеческого существования.
- «Инженерия в чистом виде», Грэйди Хиллхаус. Это увлекательная книга о том, как работают привычные инфраструктурные объекты — от сотовых вышек до кабельных коробок.
- «Федерер», Дорис Хенкель. Книга посвящена жизни и карьере знаменитого теннисиста Роджера Федерера. Она включает редкие фотографии и подробности о ранних годах теннисной легенды.
- «Неоконченная история любви», Дорис Кернс Гудвин. Автобиографическая книга супруги Ричарда Гудвина, советника президентов США Джона Кеннеди и Лондона Джонсона. В книге рассказывается об одном из самых насыщенных на геополитические события периодов современной американской истории.
- «Тревожное поколение», Джонатан Хайдт. Эта книга заставляет по-новому взглянуть на детство. Американский социальный психолог рассказывает о процессе становления детей и молодых людей в современном мире: от влияния гаджетов и виртуальной реальности до психологических проблем и «телефонного детства».
Сэм Альтман хорошо известен своей любовью к чтению, а его список рекомендаций для кого-то может стать источником вдохновения и мотивации.
- «От нуля к единице», Питер Тиль. Американский бизнесмен, бывший исполнительный директор платежной системы PayPal делится секретами, как добиться прогресса в любой области и создать нечто новое.
- «Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир», Дэвид Дойч. Научно-популярная книга британского физика-теоретика о том, есть ли предел у человеческого прогресса.
- «Блиц-масштабирование», Рид Хоффман. Соучредитель соцсети LinkedIn рассказывает о том, как из крохотного стартапа создать мировой бизнес-гигант.
- «Человек в поисках смысла», Виктор Франкл. Это мемуары психиатра о непреодолимой жажде жизни и силе воли. В годы Второй Мировой войны Франкл более трех лет провел в нацистских концлагерях, в том числе в Освенциме, потеряв всю свою семью.
- «Думай медленно… решай быстро», Даниэль Канеман. В этой книге исследуются две системы мышления, которые управляют нашим принятием решений, а также предубеждения, формирующие людские суждения.
- «Искусственный интеллект. Этапы, угрозы, стратегии», Ник Бостром. Шведский философ рассуждает о рисках, которые несет развитие ИИ.
- «Победитель», Джэк Уэлч. Бывший гендиректор General Electric рассказывает о внутренней «кухне» больших и маленьких компаний — от конкуренции между предприятиями и выбора стратегии до достижения сотрудниками баланса между работой и личной жизнью.
- «Секреты Сэнд-Хилл Роуд», Скотт Купор. Книга от американского инвестора о том, как владельцам стартапа завоевать сердца и умы инвесторов и получить финансирование на развитие проекта.
- «О дивный новый мир», Олдос Хаксли. Это остроумный роман-антиутопия о генетически программируемом «обществе потребления», в котором разворачивается трагическая история Дикаря – «Гамлета» этого мира.