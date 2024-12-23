Представлена SoC MediaTek Dimensity 8400 для смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek сегодня представила платформу среднего уровня Dimensity 8400. В ее состав входит 8 ядер Arm Cortex-A725. Одно ядро работает на частоте 3,25 GHz, три — на частоте 3,0 GHz, четыре — на частоте 2,1 GHz. Относительно предшественника процессор получил увеличенную вдвое кеш-память L2, кеш-память L3 увеличена на 50%.

SoC Dimensity 8400 оснащена новым GPU Arm Immortalis G720 MC7 c частотой 1,3 GHz, который поддерживает трассировку лучей в реальном времени. Производительность GPU относительно предшественника увеличена на 24%, потребление уменьшено на 42%. Также в состав платформы входит нейронный процессор NPU 880, производительность которого на 54% выше, чем у предшественника. При производительности на уровне Dimensity 8300 потребление ниже на 44%, в играх новая платформа потребляет меньше на 24% при большей производительности. Поддерживаются дисплеи WQHD+ 144Hz, максимальное разрешение 320 Мп, съемка видео 4K при 60 к/с, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Несмотря на то, что Dimensity 8400 — это платформа среднего уровня, ее производительность находится на уровне прошлогодней топовой SoC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Dimensity 8400 набирает в многопоточном тесте Geekbench 6 6722 балла, результат Samsung Galaxy S24 Ultra в этом же тесте составляет 6672 балла.

Первым смартфоном на базе нового процессора MediaTek Dimensity 8400 станет смартфон Redmi Turbo 4.