HPE Innovation Day в Баку был посвящен темам высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта

17 декабря в отеле The Ritz-Carlton прошло одно из значимых мероприятий уходящего года. Компания HPE провела масштабную конференцию для своих заказчиков в Азербайджане, в число которых входят компании частного сектора, включая провайдеров и операторов связи, финансового сектора и ритейла, а также государственные организации.

С приветственной речью к гостям HPE Innovation Day обратился глава направления продаж HPE в Азербайджане Рамин Алакбаров, который выразил глубокую благодарность команде, занимающейся развитием бизнеса HPE в нашей стране, а также выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве со всеми существующими и потенциальными заказчиками.

Официальную часть мероприятия продолжил менеджер HPE по высокопроизводительным вычислениям и искусственному интеллекту в регионе CEE Владимир Савяк, который отметил растущий интерес корпоративных клиентов HPE в мире к возможностям и потенциалу, которым обладают суперкомпьютерные системы (HPC). Также выступающий отметил, что HPE занимает лидирующие позиции в области высокопроизводительных вычислений, а первые три строчки в рейтинге суперкомпьютеров в Европе принадлежат решениям HPE. Именно такие системы могут стать драйвером использования искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Кроме этого, Владимир познакомил гостей конференции с возможностями, которые предлагает HPE Private Cloud AI и новейшая вычислительная система HPE ProLiant Compute XD680, предназначенная для поставщиков услуг в сфере искусственного интеллекта и предприятий, работающих над созданием и обучением больших языковых моделей (LLM). В частности, HPE ProLiant Compute XD680 построен на базе восьми ускорителей искусственного интеллекта Intel Gaudi 3, что обеспечивает высокую производительность при хорошем соотношении цены и качества при развертывании экономичных крупных кластеров искусственного интеллекта.

Мероприятие продолжилось выступлением архитектора корпоративных решений HPE в странах Кавказа и Центральной Азии Юрия Круглого, который затронул темы обеспечения непрерывной защиты данных с помощью решения HPE Zerto. Данный программный продукт гарантирует быстрое восстановление сервисов после незапланированных сбоев, а также функции репликации и миграции виртуальных машин между локальными и/или гибридными средами. Благодаря данному продукту компании могут минимизировать время простоев и улучшить показатели RTO/RPO. В разрезе кибербезопасности — это изолированная, автономная архитектура с нулевым доверием и с неизменяемыми копиями данных, которая не привязана к конкретным аппаратным СХД и поддерживает большинство вертуализированных сред.

Вторая презентация Юрия Круглого охватила такое решение, как HPE Alletra Storage MP B10000. Обновленное решение станет идеальным выбором для заказчиков, находящихся в поиске надежной, масштабируемой и высокопроизводительной платформы для управления и хранения данных. Выступающий отметил, что HPE Alletra Storage MP, поддерживающая различные типы рабочих нагрузок, включая блочное, файловое и объектное хранилище, на единой аппаратной платформе, обеспечивает гибкость интеграции как с облачными, так и с локальными инфраструктурами, а также предоставляет возможность эффективного управления растущими объемами данных. А интеграция с облачными средами и поддержка модели «Storage-as-a-Service» делают HPE Alletra MP идеальным решением для современных гибридных IТ-моделей. Также выступающий отметил значение HPE GreenLake в области блочного хранения данных.

Использованию новейшего стандарта WiFi 7 было посвящено выступление технического консультанта НРЕ Aruba Networking Альмиры Айтековой. В своем выступлении Альмира отметила, что решение Aruba на базе WiFi 7 представляет собой передовую платформу, разработанную для современных цифровых предприятий, где критически важны высокая плотность подключений, производительность и безопасность. Новый стандарт WiFi 7 поддерживает работу в диапазоне 6 GHz, что гарантирует минимальный уровень помех, большее количество непересекающихся каналов и стабильное подключение в условиях высокой загрузки сети. Также данные решения включают динамический режим энергосбережения, работающий на базе искусственного интеллекта.

Следующая часть HPE Innovation Day включала сразу четыре презентации, которые представил менеджер по продуктам HPE Александр Светлаков. Первое выступление Александра было посвящено новым серверам HPE ProLiant Gen 11, получившим защиту на аппаратном уровне, а также интуитивное управление, обеспечивающее простоту работы с ними, унификацию и предоставляющее расширенные инструменты автоматизации. Также выступавший познакомил гостей конференции с новейшими серверными решениями HPE, получившими жидкостное охлаждение, что позволяет использовать их в условиях особо повышенных нагрузок при выполнении задач искусственного интеллекта.

Вторая презентация Александра затронула вопросы управления IT-инфраструктурой ЦОД с помощью программных решений HPE Integrated Lights-Out (iLO), OneView и Compute OPS Management (COM). iLO — это запатентованная технология управления, встроенная в продукты HPE, которая обеспечивает удаленный доступ к серверам ProLiant даже без подключения к основной сети организации. HPE OneView представляет собой интегрированное программное обеспечение для управления IТ-инфраструктурой, которое автоматизирует IТ-операции и упрощает управление жизненным циклом оборудования, а HPE Compute Ops Management позволяет организовать управление серверами HPE с помощью безопасного облачного решения, обеспечивающего быстрый доступ к инфраструктуре из любой точки мира.

Заключительные выступления Александра Светлакова охватили партнерские отношения HPE с такими компаниями, как Intel и Microsoft. Выступавший отметил, что около 80% продуктов HPE базируется на решениях Intel, а будущая линейка серверов, в состав которых войдут модели ProLiant DL380a Gen12 и ProLiant DL320 / DL340 Gen 12 SP, пока предназначенные исключительно для облачных провайдеров, получит новейшие процессоры Intel Xeon шестого поколения. Также Александр отметил выдающиеся технологии Intel в области защиты и рассказал о вариантах поставок оборудования HPE с операционными системами, включая Windows Server 2022 и новейшую Windows Server 2025.

HPE Innovation Day завершился сессией вопросов и ответов, после которой участники конференции продолжили неформальное общение с представителями компании HPE во время ужина.