AWS Intro: новое слово в корпоративных IT-решениях Азербайджана

18 декабря 2024 года в Баку, в отеле Fairmont, состоялась конференция AWS Intro, организованная компанией Proxima Tech Solution. Мероприятие стало знаковым событием для азербайджанского IT-сообщества, предоставив платформу для обсуждения передовых решений Amazon Web Services (AWS), таких как управление инфраструктурой, финансовая оптимизация, безопасность и Generative AI.
Конференцию открыл Тайфур Болер (Tayfur Böler), директор Proxima Tech Solution. В своих вступительных словах он подчеркнул значимость AWS для цифровой трансформации бизнеса в Азербайджане.
Ключевые выступления прозвучали от:
- Эльшана Гасанова, Senior Technical Account Manager AWS https://www.linkedin.com/in/elshanhasanov
- Бахруза Ибрагимова, Proxima Tech Solution-Senior Information Security and Cloud Engineer https://www.linkedin.com/in/bahruz-ibrahimov
В центре внимания оказались следующие темы:
1. Управление инфраструктурой: AWS Organizations и FinOps
Эльшан Гасанов раскрыл возможности AWS Organizations, позволяющих эффективно управлять аккаунтами и оптимизировать расходы. Были представлены примеры использования:
- Amazon QuickSight для визуализации затрат.
- Единый вход (SSO) — это метод аутентификации, который позволяет пользователям входить в несколько приложений и веб-сайтов, используя одни и те же учетные данные..
2. Локальные решения: AWS Outposts и Direct Connect
Особое внимание было уделено решениям для локального хранения данных:
- AWS Outposts — это физические серверы AWS, доступные в форм-факторах от 1U и 2U до стоек 42U. Они обеспечивают локальное выполнение сервисов AWS на территории клиента, полностью соответствуя требованиям законодательства о данных.
- Direct Connect — стабильное подключение к AWS с минимальной задержкой и высокой пропускной способностью. Это особенно важно для компаний, работающих с большими объёмами данных и стремящихся к максимальной производительности.
Использование AWS Outposts позволяет азербайджанским компаниям работать с современными AWS-сервисами на собственной инфраструктуре, сохраняя данные локально. Совместное использование Outposts и Direct Connect помогает бизнесу соответствовать требованиям законодательства и улучшать операционные процессы.
3. Безопасность и сети: Virtual Private Cloud (VPC)
Бахруз Ибрагимов подробно рассказал об изолированных сетях AWS:
- Управление входящим и исходящим сетевым трафиком через Internet Gateway (IGW) и NAT Gateway.
- Безопасность на уровнях Security Groups и Network ACLs.
Virtual Private Cloud (VPC) предоставляет возможность создавать изолированные сети с публичными и приватными подсетями. Subnet привязываются к конкретным Availability Zones для эффективного управления трафиком. Эти функции позволяют компаниям выстраивать гибкую и защищённую IT-инфраструктуру.
4. Генеративный AI: Amazon Bedrock и Amazon Nova
Генеративный AI вызвал особый интерес участников. Amazon Bedrock предоставляет доступ к ведущим фундаментальным моделям, включая решения от Anthropic, AI21 Labs, Cohere, Stability AI, а также собственным моделям Amazon. Эта платформа позволяет бизнесу интегрировать генеративный AI, настроенный под уникальные потребности, через единый API.
Недавно Amazon также представила Nova — мультимодальные фундаментальные модели, которые поддерживают обработку текста, изображений и видео. Это открывает новые горизонты для бизнеса в области создания и понимания мультимедийного контента.
Роль Proxima Tech Solution
Как официальный партнёр AWS, Proxima Tech Solution предоставляет:
- Ваучеры на бесплатное тестирование AWS-сервисов.
- Образовательные ресурсы и тренинги для подготовки к сертификации.
- Поддержку внедрения AWS-сервисов и их сопровождение.
Компания также является членом Ассоциации кибербезопасности Азербайджана (AKTA), что подчёркивает её приверженность инновациям и безопасности.
Заключение
AWS Intro подтвердила важность современных технологий для азербайджанского IT-рынка. Решения AWS, такие как Outposts, Direct Connect, Bedrock и Nova, дают бизнесу мощные инструменты для роста и соответствия законодательным требованиям. Proxima Tech Solution вновь доказала свой статус надёжного партнёра в области инноваций, помогая местным компаниям внедрять облачные технологии для достижения стратегических целей.