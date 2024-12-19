AWS Intro: новое слово в корпоративных IT-решениях Азербайджана

18 декабря 2024 года в Баку, в отеле Fairmont, состоялась конференция AWS Intro, организованная компанией Proxima Tech Solution. Мероприятие стало знаковым событием для азербайджанского IT-сообщества, предоставив платформу для обсуждения передовых решений Amazon Web Services (AWS), таких как управление инфраструктурой, финансовая оптимизация, безопасность и Generative AI.

Конференцию открыл Тайфур Болер (Tayfur Böler), директор Proxima Tech Solution. В своих вступительных словах он подчеркнул значимость AWS для цифровой трансформации бизнеса в Азербайджане.

Ключевые выступления прозвучали от:

Эльшана Гасанова , Senior Technical Account Manager AWS https://www.linkedin.com/in/elshanhasanov

, Senior Technical Account Manager AWS Бахруза Ибрагимова, Proxima Tech Solution-Senior Information Security and Cloud Engineer https://www.linkedin.com/in/bahruz-ibrahimov

В центре внимания оказались следующие темы:

1. Управление инфраструктурой: AWS Organizations и FinOps

Эльшан Гасанов раскрыл возможности AWS Organizations, позволяющих эффективно управлять аккаунтами и оптимизировать расходы. Были представлены примеры использования:

Amazon QuickSight для визуализации затрат.

для визуализации затрат. Единый вход (SSO) — это метод аутентификации, который позволяет пользователям входить в несколько приложений и веб-сайтов, используя одни и те же учетные данные..

2. Локальные решения: AWS Outposts и Direct Connect

Особое внимание было уделено решениям для локального хранения данных:

AWS Outposts — это физические серверы AWS, доступные в форм-факторах от 1U и 2U до стоек 42U. Они обеспечивают локальное выполнение сервисов AWS на территории клиента, полностью соответствуя требованиям законодательства о данных.

— это физические серверы AWS, доступные в форм-факторах от 1U и 2U до стоек 42U. Они обеспечивают локальное выполнение сервисов AWS на территории клиента, полностью соответствуя требованиям законодательства о данных. Direct Connect — стабильное подключение к AWS с минимальной задержкой и высокой пропускной способностью. Это особенно важно для компаний, работающих с большими объёмами данных и стремящихся к максимальной производительности.

Использование AWS Outposts позволяет азербайджанским компаниям работать с современными AWS-сервисами на собственной инфраструктуре, сохраняя данные локально. Совместное использование Outposts и Direct Connect помогает бизнесу соответствовать требованиям законодательства и улучшать операционные процессы.

3. Безопасность и сети: Virtual Private Cloud (VPC)

Бахруз Ибрагимов подробно рассказал об изолированных сетях AWS:

Управление входящим и исходящим сетевым трафиком через Internet Gateway (IGW ) и NAT Gateway .

и . Безопасность на уровнях Security Groups и Network ACLs.

Virtual Private Cloud (VPC) предоставляет возможность создавать изолированные сети с публичными и приватными подсетями. Subnet привязываются к конкретным Availability Zones для эффективного управления трафиком. Эти функции позволяют компаниям выстраивать гибкую и защищённую IT-инфраструктуру.

4. Генеративный AI: Amazon Bedrock и Amazon Nova

Генеративный AI вызвал особый интерес участников. Amazon Bedrock предоставляет доступ к ведущим фундаментальным моделям, включая решения от Anthropic, AI21 Labs, Cohere, Stability AI, а также собственным моделям Amazon. Эта платформа позволяет бизнесу интегрировать генеративный AI, настроенный под уникальные потребности, через единый API.

Недавно Amazon также представила Nova — мультимодальные фундаментальные модели, которые поддерживают обработку текста, изображений и видео. Это открывает новые горизонты для бизнеса в области создания и понимания мультимедийного контента.

Роль Proxima Tech Solution

Как официальный партнёр AWS, Proxima Tech Solution предоставляет:

Ваучеры на бесплатное тестирование AWS-сервисов.

Образовательные ресурсы и тренинги для подготовки к сертификации.

Поддержку внедрения AWS-сервисов и их сопровождение.

Компания также является членом Ассоциации кибербезопасности Азербайджана (AKTA), что подчёркивает её приверженность инновациям и безопасности.

Заключение

AWS Intro подтвердила важность современных технологий для азербайджанского IT-рынка. Решения AWS, такие как Outposts, Direct Connect, Bedrock и Nova, дают бизнесу мощные инструменты для роста и соответствия законодательным требованиям. Proxima Tech Solution вновь доказала свой статус надёжного партнёра в области инноваций, помогая местным компаниям внедрять облачные технологии для достижения стратегических целей.