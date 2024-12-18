POCO M7 Pro 5G и C75 5G – недорогие смартфоны с емким аккумулятором

Компания POCO представила две модели смартфонов – это аппарат средней ценовой категории M7 Pro 5G и начального уровня C75 5G. Оба аппарата были представлены на рынке Индии, но позднее они должны появиться в продаже и в других странах.

POCO M7 Pro 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 2100 нит, есть поддержка HDR10+. Экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 5. В область экрана интегрирован сканер отпечатков. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7025 Ultra, объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 Gb, емкость накопителя — 128 или 256 Gb. Основная камера Sony LYT-600 (f/1.5) на 50 Мп поддерживает функцию оптической стабилизации, ее дополняет датчик глубины на 2 Мп. Поддерживается съемка видео 1080p@30fps. Фронтальная камера разрешением 20 Мп (f/2.2).

Аккумулятор смартфона емкостью 5110 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Также есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, стереодинамики, 3,5-мм разъем и защита корпуса от пыли и влаги по стандарту IP64. Смартфон работает под управлением Android 14 с фирменным интерфейсом HyperOS. Габариты и вес: 162.4 x 75.7 x 8 мм, 190 гр. Цены на POCO M7 Pro 5G: 6/128 Gb — $177, 8/256 Gb — $200.

POCO C75 5G оборудован IPS-экраном диагональю 6,88 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 600 нит. В основе аппаратной платформы лежит процессор Snapdragon 4s Gen 2, дополненный 4 Gb ОЗУ и накопителем на 64 Gb. Поддерживается установка карт памяти microSD емкостью до 1 Tb. Основная камера представлена датчиком на 50 Мп (f/1.8), поддерживается съемка видео 1080p@30fps. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера разрешением 5 Мп (f/2.2).

Автономность обеспечивает аккумулятор на 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, стереодинамики, 3,5-мм разъем и защита IP52. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой поверхности корпуса. Используется Android 14 с оболочкой HyperOS. Габариты и вес: 171.9 x 77.8 x 8.2 мм, 212,4 гр. Цена POCO C75 5G составляет $94.