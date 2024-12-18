Panasonic представил фотокамеру Lumix ZS99 с 30-кратным оптическим зумом

Компания Panasonic представила новую компактную камеру Lumix ZS99, ориентированную на путешественников и блогеров. Устройство легко помещается в карман, габариты составляют 112×67,8 x 43,1 мм, вес – 280 гр.

Lumix ZS99 оснащена 20,3-мегапиксельной матрицей (1/2,3″) и мощным объективом LEICA DC (f/3,3—6,4, ЭФР 24—720 мм) с 30-кратным оптическим зумом и стабилизацией, что позволяет снимать все: от панорамных видов до деталей на большом расстоянии. Камера способна записывать видео в 4K при 30 кадрах в секунду. Для любителей замедленной съемки предусмотрена возможность записи HD-видео со скоростью 120 кадров в секунду. Функция Panasonic Post Focus позволяет корректировать фокус уже после съемки.

Lumix ZS99 поддерживает вертикальную видеосъемку, автоматически определяя ориентацию устройства, а также оснащена красным индикатором записи REC на экране. Как и предыдущая модель серии, Lumix ZS99 оборудована 3-дюймовым откидным экраном с разрешением 1,84 Мп, но электронного видоискателя у нее нет. Для мгновенного обмена фотографиями и видео с другими устройствами в Lumix ZS99 предусмотрены Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.

Среди технических улучшений значится замена порта micro-USB на современный USB-C. Кроме того, на корпусе появилась отдельная кнопка Send Image (Отправить изображение), которая упрощает отправку снимков на смартфон. Из разъемов есть USB Type-C для зарядки и micro-HDMI для подключения к внешнему дисплею. Возможно сделать до 380 снимков без подзарядки аккумулятора.

Камера Panasonic Lumix ZS99 будет доступна в двух цветах корпуса — черном и серебристом. Продажи начнутся начиная с середины февраля 2025 года по цене $499.