Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar»

В рамках «Недели медиаграмотности», где «Nar» выступил в качестве партнера, была организована конференция «Медиаграмотность». Основной целью конференции стало подчеркивание важности медиаграмотности, обмен международным опытом, а также повышение знаний и навыков у уязвимых социальных групп, особенно молодежи, в данной сфере.

На конференции местные и международные медиаэксперты, представители частных компаний и государственных учреждений, ученые и члены гражданского общества обсудили многогранные аспекты медиаграмотности на панельных дискуссиях. Среди ключевых тем были защита от дезинформации и манипуляций, применение технологий проверки фактов и ответственное поведение в цифровой среде.

Помимо предоставления доступных мобильных услуг, «Nar» демонстрирует примерную поддержку медиаграмотности и продвижения ответственного использования информации в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). Эта инициатива оператора способствует развитию эффективного взаимодействия общества с источниками информации.