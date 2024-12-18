spot_img
19 декабря, 2024
ДомойТелекомНовости операторовКонференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar»

Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке «Nar»

В рамках «Недели медиаграмотности», где «Nar» выступил в качестве партнера, была организована конференция «Медиаграмотность». Основной целью конференции стало подчеркивание важности медиаграмотности, обмен международным опытом, а также повышение знаний и навыков у уязвимых социальных групп, особенно молодежи, в данной сфере.

На конференции местные и международные медиаэксперты, представители частных компаний и государственных учреждений, ученые и члены гражданского общества обсудили многогранные аспекты медиаграмотности на панельных дискуссиях. Среди ключевых тем были защита от дезинформации и манипуляций, применение технологий проверки фактов и ответственное поведение в цифровой среде.

Помимо предоставления доступных мобильных услуг, «Nar» демонстрирует примерную поддержку медиаграмотности и продвижения ответственного использования информации в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). Эта инициатива оператора способствует развитию эффективного взаимодействия общества с источниками информации.

Предыдущая статья
Компании Ultra Technologies и HP провели совместное мероприятие для заказчиков
Следующая статья
POCO M7 Pro 5G и C75 5G – недорогие смартфоны с емким аккумулятором
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,986ФанатыМне нравится
1,011ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»