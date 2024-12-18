NVIDIA выпустила доступный одноплатный компьютер для разработчиков ИИ-систем

Компания NVIDIA представила компактный одноплатный компьютер Jetson Orin Nano Super для разработчиков ИИ-систем, включая дронов, роботов и т.д. В среднем он обеспечивает на 70% большую производительность по сравнению с Jetson Orin Nano и стоит вдвое дешевле. Производительность Jetson Orin Nano Super составляет 67 TOPS, у предшественника — 40 TOPS.

Jetson Orin Nano Super оснащен 6-ядерным процессором (Cortex-A78AE) с тактовой частотой 1,7 GHz и поставляется с 8 Gb оперативной памяти. Графический процессор с частотой 1020 MHz включает 1024 ядра CUDA и 32 тензорных ядра, что обеспечивает максимальную производительность в ИИ-операциях 67 TOPS.

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Для работы Jetson Orin Nano Super требуется блок питания мощностью 25 Вт. Набор интерфейсов включает четыре порта USB 3.2 Type-A (10 Гбит/с), два MIPI CSI, разъемы M.2 2280 и M.2 2230 для подключения SSD. Компьютер также оборудован 40-контактным разъемом GPIO, совместимым с Raspberry Pi, что предполагает возможность использования плат расширения Raspberry Pi Hats.

Компьютер работает под управлением специализированной версии Linux — L4T, созданной специально для работы на оборудовании NVIDIA. По данным компании, Jetson Orin Nano Super демонстрирует прирост производительности относительно Jetson Orin Nano в обучении больших языковых моделях на 37–63%, задачах машинного зрения — на 36–104%, в распознавании изображений — на 43–69%.

Цена NVIDIA Jetson Orin Nano Super составляет $249, предыдущая модель Jetson Orin Nano Super стоила $499.