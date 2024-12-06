OpenAI выпустила полную версию o1 и новый тарифный план за $200 в месяц

Компания OpenAI представила полную версию модели o1, анонс которой состоялся в сентябре 2024 года. Кроме того, появился новый тарифный план ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц. Это самый дорогой тариф компании, в десять раз превышающий по стоимости базовый тариф ChatGPT Plus. Релиз состоялся в рамках «12 days of ship-mas» — события, в ходе которого OpenAI будет представлять новые функции и продукты в течение 12 дней.

В рамках тарифа доступны все передовые модели OpenAI, включая мощнейшую o1 pro — улучшенную версию модели o1, которая выделяется способностью к рассуждению и умением логически решать задачи. «По оценкам независимых экспертов-тестировщиков, o1 pro дает более точные и исчерпывающие ответы, особенно в таких областях, как работа с данными, программирование и анализ прецедентного права. Также по сравнению с o1 и o1-preview, нейросеть o1 pro лучше справляется со сложными задачами в математике, науке и кодировании», — отмечают в компании. В тариф также входят неограниченный доступ к GPT-4o и голосовой режим Advanced Voice Mode.

«Мы считаем, что аудиторией ChatGPT Pro будут опытные пользователи ChatGPT — те, кто уже доводит модели до предела своих возможностей в таких задачах, как математика, программирование и письмо», — сообщил на пресс-конференции Джейсон Вэй (Jason Wei), представитель технического персонала OpenAI.