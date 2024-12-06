Ozon Азербайджан снизил стоимость доставки

Маркетплейс Ozon снизил стоимость доставки заказов для покупателей в Азербайджане. Теперь стоимость доставки как в пункт выдачи, так и курьером фиксированная и составляет 1,99 маната. Ранее цена доставки зависела от веса товаров и составляла от 3,21 манат за заказ весом 100 граммов при доставке в ПВЗ и от 5 манат — при доставке курьером.

«Мы видим активный рост электронной коммерции в Азербайджане и видим большие перспективы для своего развития в стране. Наша цель — предоставить жителям Азербайджана удобную платформу для выгодных покупок любых товаров с быстрой и комфортной доставкой.. Мы продолжим инвестировать в расширение ассортимента, IT-платформу и развитие логистической инфраструктуры в стране”, — заявил Алексей Сапон, директор по операциям и развитию Ozon в СНГ.

Ozon работает в Азербайджане с августа 2024 года. Средний срок доставки товаров в республику составляет около двух недель На витрине ozon.com доступно более 100 млн товаров в разных категориях — от товаров для дома и бытовой техники до игрушек и одежды. Покупатели маркетплейса могут получить свои заказы в ПВЗ партнеров ASE (UNI) и GBS Export а также курьерской доставкой компании Unitrade.

В дальнейшем Ozon планирует развивать в стране логистическую инфраструктуру — складские комплексы, собственную службу доставки и сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов по франшизе. Также маркетплейс планирует привлекать местных предпринимателей к продажам на Ozon.