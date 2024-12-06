НПК R.I.S.K. совместно с IBM 13 декабря проводит «IBM AI Day»

13 декабря 2024 года НПК R.I.S.K. совместно с IBM организует конференцию, посвященную решениям компании в области искусственного интеллекта. Темы выступлений «IBM AI Day» будут посвящены корпоративному ИИ, нюансам подготовки данных к переходу на модели ИИ с помощью WatsonX.data, обзору реальных кейсов использования и демонстрации возможностей платформы WatsonX.ai, а также автоматизации критической инфраструктуры с помощью решений IBM и использования искусственного интеллекта для защиты данных с решением IBM Guardium.

В числе спикеров вебинара:

Novica Ninic, IBM Software Sales Leader;

Pavel Maltsev, IBM Data & AI Technical Expert;

Marko Pap, IBM Data & AI Technical Specialist;

Ivan Pryanichnikov, IBM Automation Technical Leader;

Lubomir Tilev, IBM Security Sales Leader.

Отметим, что компания НПК R.I.S.K. на протяжении нескольких лет подтверждает высокий статус IBM Gold Business Partner в Азербайджане. Также компания была удостоена звания лучшей компанией в направлении The Best CAA Market Promotion от IBM за 2023 год, став единственным представителем Азербайджана, отмеченным подобной наградой IBM.

Пройти регистрацию для участия в конференции можно по этой ссылке.