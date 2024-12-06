spot_img
7 декабря, 2024
ДомойТелекомСобытияНПК R.I.S.K. совместно с IBM 13 декабря проводит «IBM AI Day»

НПК R.I.S.K. совместно с IBM 13 декабря проводит «IBM AI Day»

IBM AI Day

13 декабря 2024 года НПК R.I.S.K. совместно с IBM организует конференцию, посвященную решениям компании в области искусственного интеллекта. Темы выступлений «IBM AI Day» будут посвящены корпоративному ИИ, нюансам подготовки данных к переходу на модели ИИ с помощью WatsonX.data, обзору реальных кейсов использования и демонстрации возможностей платформы WatsonX.ai, а также автоматизации критической инфраструктуры с помощью решений IBM и использования искусственного интеллекта для защиты данных с решением IBM Guardium.

В числе спикеров вебинара:

  • Novica Ninic, IBM Software Sales Leader;
  • Pavel Maltsev, IBM Data & AI Technical Expert;
  • Marko Pap, IBM Data & AI Technical Specialist;
  • Ivan Pryanichnikov, IBM Automation Technical Leader;
  • Lubomir Tilev, IBM Security Sales Leader.

Отметим, что компания НПК R.I.S.K. на протяжении нескольких лет подтверждает высокий статус IBM Gold Business Partner в Азербайджане. Также компания была удостоена звания лучшей компанией в направлении The Best CAA Market Promotion от IBM за 2023 год, став единственным представителем Азербайджана, отмеченным подобной наградой IBM.

Пройти регистрацию для участия в конференции можно по этой ссылке.

Предыдущая статья
OpenAI выпустила полную версию o1 и новый тарифный план за $200 в месяц
Следующая статья
Умное кольцо Oura Ring поможет распознать простуду на ранней стадии
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,991ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»