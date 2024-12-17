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17 декабря, 2024
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Xiaomi выпустила ручку-переводчик, которая работает даже без интернета

Xiaomi

Каталог продукции компании Xiaomi пополнил карманный переводчик в форме пишущей ручки. Новинка под названием Mijia Dictionary Pen C1 предназначена для улучшения изучения лексики и распознавания слов. Она поддерживает голосовой ввод и предлагает внушительное время работы на одном заряде аккумулятора.

Mijia Dictionary Pen C1 оснащена 3,02-дюймовым экраном высокой четкости. Гаджет имеет большую встроенную базу данных из более чем 26 млн. слов, включая необходимый словарный запас для уровней начальной, средней и старшей школы. В специальном приложении формируется статистика занятий, благодаря чему родители могут отслеживать прогресс своего ребенка. Благодаря накопителю на 32 Gb базу знаний устройства можно расширить.

Как утверждает производитель, фирменная технология распознавания текста поддерживает высокую скорость работы: в среднем на распознавание одного слова уходит всего 0,3 сек. Устройство поддерживает офлайн-поиск слов, что позволяет использовать его без Wi-Fi. Ручка имеет функцию голосового поиска, что позволяет пользователям произносить запросы для мгновенного перевода и обучения. Заявленное время автономной работы устройства — до 100 дней в режиме ожидания.

Цена Xiaomi Mijia Dictionary Pen C1 в Китае составляет $48, поставки начнутся 26 декабря.

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