«Инициативы Techpro DC окажут позитивное влияние на динамику развития всего рынка»

В последние годы на деятельность IТ-дистрибьюторов влияет большое количество факторов: стремительная цифровизация бизнеса, растущий спрос на решения в области кибербезопасности, пересмотр ожиданий от дистрибьюторских услуг со стороны дилеров и интеграторов и многое другое. Ответом на новую реальность становится расширение портфолио дистрибьюторов, а также пересмотр традиционных партнерских взаимоотношений. В интервью с заместителем генерального директора Techpro DC Гусейном Гасанлы мы обсудили моменты развития бизнеса дистрибьютора в постоянно меняющихся реалиях, а также поговорили о достижениях и планах компании.

— Какие дистрибьюторские контракты, заключенные в 2024 году, вы считаете знаковыми для Techpro DC и для страны в целом?

— В уходящем году мы добились больших результатов, подписав ряд контрактов с вендорами, работающими в различных направлениях. В первую очередь, я бы хотел отметить пополнение нашего портфеля таким вендором, как CrowdStrike. Подписание дистрибьюторского контракта происходило на стенде CrowdStrike, представленном на технологической выставке GITEX в Дубае. Также хочу отметить, что CrowdStrike является партнером компаний Dell Technologies, Cloudflare и Fortinet, дистрибьютерами которых мы являемся.

В 2024 году мы также подписали контракты с Trellix, SOTI, Cymulate и OneScreen, что позволило пополнить наш портфель предложений лидирующими решениями в таких областях, как EDR/XDR, Threat intelligence, DLP, BAS, MDM, интерактивные мониторы и т.д. Продукты этих компаний хорошо зарекомендовали себя на глобальном рынке и нет ничего удивительного, что они пользуются большим спросом в нашей стране.

В этом году Азербайджан был в центре внимания всего мира в связи с различными мероприятиями, которые проходили в нашей стране. Особенно это было заметно во время проведения COP29. И я уверен, что наши партнеры и их заказчики не были разочарованы приобретенными у нас решениями, которые показали себя только с лучшей стороны. Также отмечу, что мы гарантируем надежность решений, которые предлагаем на рынке, что подтверждается их предварительным тестированием в собственной лаборатории компании.

— С какими итогами Techpro DC подходит к концу 2024 года?

— Я не сказал бы, что уходящий год был простым в силу различных факторов, включая глобальные, влиявших на бизнес. Но, как вы видите, мы продолжаем расти и в качественном, и в количественном планах. Финансовые результаты компании говорят сами за себя, как и расширение портфеля вендоров. Да и наша команда растет не только в Азербайджане. Например, скоро Techpro DC переедет в новый и более просторный офис в Узбекистане. Также мы обновили наш корпоративный сайт, но, учитывая большие планы по его развитию, работа над ним еще захватит начало 2025 года.

На фоне достижений 2024 года нельзя не упомянуть масштабное мероприятие, которое мы организовали в сентябре в Shabran Wellbeing Resort для своих партнеров. Нам были очень приятны похвалы вендоров за использование такого формата, и я надеюсь, что все остались довольны результатами. Кстати, на GITEX некоторые вендоры очень тепло вспоминали эту поездку.

— Испытывает ли компания «кадровый голод» с увеличением числа вендоров в своем портфеле?

— Мы растем очень быстро. В некотором смысле даже быстрее, чем сами прогнозируем. Сказать, что испытываем «кадровый голод», я не могу, но в то же время я не считаю наш штат укомплектованным на 100%.

— Как развивается географический охват Techpro DC? И удалось ли расширить спектр предложений в странах присутствия?

— В прошлом году я отмечал, что фокусом для нашего развития являются рынки Грузии, Узбекистана и Таджикистана, а также то, что мы активно начинаем вести себя на территории Казахстана. Кроме того, мы получили доступ на рынки Украины и Молдовы. 2024 год не стал исключением, и мы по-прежнему сконцентрированы на развитии рынка Центральной Азии. Кроме того, что мы уже начали непосредственно работать в Казахстане. Наши портфели в этих странах стали более актуальными не только за счет их пополнения новыми вендорами, но и за счет расширения уже действующих контрактов.

— Насколько сильно сегодня на рынке растет спрос на решения в сфере кибербезопасности, особенно тех, которые базируются на искусственном интеллекте?

— Рынок кибербезопасности продолжает развиваться, особенно на фоне растущего ландшафта киберугроз. И я не думаю, что тема кибербезопасности, особенно в нашем регионе, в ближайшем будущем отойдет на второй план. Что касается использования искусственного интеллекта в подобных продуктах, то мне сейчас уже даже сложно вспомнить вендора, который бы не добавил его в свои решения. Это связано с многими факторами, особенно с тем, что потенциальные киберпреступники активно начали использовать искусственный интеллект, создавая новые угрозы с невероятной скоростью, особенно при осуществлении масштабных кибератак. Добавление искусственного интеллекта в решения производителей в сфере обеспечения кибербезопасности как раз направлено на то, чтобы противостоять подобным угрозам.

— Как меняются тренды на рынке дистрибуции в Азербайджане?

— Мне кажется, что в этом году вендоры начали более серьезно относиться к своим партнерским каналам и стали уделять им больше внимания. На необходимость проверки партнерских каналов, сертификаций, статусов и многого другого ощутимое влияние оказывает усиливающаяся конкуренция. Все производители стараются найти уникальное решение для противостояния конкурентам, и они хотят быть уверенными в том, что партнеры хорошо знакомы с их решениями. Также не могу не отметить, что ряд наших партнеров стал намного сильнее в этом году. Да и в целом, мне кажется, что на рынке на данный момент наблюдается очень позитивная тенденция.

— Поделитесь, пожалуйста, планами по развитию бизнеса Techpro DC на 2025 год.

— Как вы знаете, мы очень амбициозный дистрибьютор, и для нас, в первую очередь, важно всегда развиваться и быть лучшими. Мы повышаем свой уровень, чтобы предоставлять больше услуг для наших партнеров и их заказчиков, оставаясь для них тем дистрибьютором, на которого они могут положиться в любой момент и в любой ситуации. Я прекрасно понимаю, что это сложная цель, но мы всегда будем следовать ей.

Первоочередная задача на 2025 год — это максимально облегчить и оптимизировать работу с партнерами, в том числе, и посредством сайта. Он будет обрастать функционалом и дополнительной информацией, открывая новые возможности. Наш портфель предложений будет пополняться, но это стандартный процесс для любого дистрибьютора, как и рост команды. У нас большие планы по поводу дальнейшего развития цифрового канала дистрибуции Electronic Software Distribution (ESD), на который в этом году мы добавили решения от компании Adobe. Портал также будет пополняться новыми продуктами и функционалом, облегчая работу партнеров с дистрибьютором.

Также мы работаем над рядом проектов, которые позволят нашим партнерам получить ощутимые преимущества. К сожалению, информацией о них я пока не могу поделиться. Но уверен, что такие инициативы Techpro DC окажут позитивное влияние на динамику развития всего рынка.