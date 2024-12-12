DELL Technologies награждает партнеров 2024 года в Азербайджане за достижения в регионе CEEMETA WCIS

DELL Technologies с гордостью признает выдающихся партнеров в Азербайджане за их исключительные достижения в области инноваций, технологического прогресса и успеха клиентов в регионе CEEMETA WCIS (Восточная Европа, СНГ и страны Ближнего Востока). Награды были вручены на прошедшей в Баку церемонии, где собрались лидеры отрасли. «Для нас большая честь отмечать достижения этих выдающихся партнеров и отдельных представителей, которые внесли значительный вклад в миссию Dell Technologies в Азербайджане и регионе. Их труд, инновации и стремление к совершенству во всех аспектах бизнеса помогли не только нашим клиентам достичь успеха, но и сыграли важную роль в продвижении цифровой трансформации. Мы с нетерпением ждем продолжения успешного сотрудничества и возможности предоставить передовые технологические решения для бизнеса в Азербайджане и за его пределами», — подчеркнул в приветственной речи представитель DELL Technologies в Азербайджане Джаваншир Исмаилов.

В рамках мероприятия были отмечены партнеры, продемонстрировавшие выдающиеся результаты в различных категориях:

1. Data Center Partner of the Year: CASPEL.

Награда «Data Center Partner of the Year» была вручена компании CASPEL, лидеру в области строительства центров обработки данных. CASPEL продемонстрировала исключительные навыки и экспертные знания в создании сложных, масштабных дата-центров с использованием решений DELL Technologies. Их работа сыграла ключевую роль в поддержке бизнеса в эпоху цифровой трансформации.

2. Personal Achievement in Business Supportability: руководитель отдела корпоративных продаж Gulfstream Distribution Эмин Гасанов.

Награда «Personal Achievement in Business Supportability» присуждается тем, кто предоставляет исключительную поддержку клиентам, выстраивает крепкие отношения и предлагает услуги самого высокого уровня. Эмин Гасанов был удостоен этой награды за его непоколебимую преданность клиентам Dell, обеспечивая им наилучшую поддержку и сервис.

3. Rising Star: Bestcomp Group.

Награда в номинации «Rising Star» была вручена Bestcomp Group за замечательные достижения в экосистеме Dell, которых компании удалось достичь за короткий срок. Компания продемонстрировала огромный потенциал и рост, зарекомендовав себя как ключевой игрок на рынке.

4. Storage Partner of the Year: R.I.S.K.

Награда «Storage Partner of the Year» была вручена компании R.I.S.K. за выдающиеся знания в области управления данными и предоставления оптимальных решений для хранения данных. Компания неизменно демонстрирует высококачественные услуги по внедрению решений для хранения данных от Dell.

5. Personal Achievement in Business Foundation: генеральный директор Techpro DC Нигяр Гасанова.

Награда «Personal Achievement in Business Foundation» была вручена Нигяр Гасановой за стратегическое мышление и лидерство в усилении присутствия Dell в Азербайджане. Ее усилия заложили основу для устойчивого роста компании Dell в стране.

О компании DELL Technologies:

DELL Technologies — мировой лидер в области цифровой трансформации, предоставляющий компаниям технологии и услуги, необходимые для успешного развития в условиях постоянно меняющегося цифрового ландшафта. От облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта до кибербезопасности и хранения данных — DELL Technologies помогает организациям ускорять их трансформацию с помощью инновационных решений.