Black Shark Watch X Pro – доступные smart-часы со скрытой камерой и поддержкой 4G

Компания Black Shark выпустила в Китае новые smart-часы Watch X Pro. Несмотря на доступную цену, устройство получило характеристики флагманского уровня. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали 304, а сменные ремешки изготовлены из премиальной кожи.

Среди главных особенностей — 1,75-дюймовый AMOLED-экран, который имеет разрешение 466 x 466 пикселей, частоту обновления 60 Hz и пиковую яркость 700 нит, что означает, что его должно быть видно при различных условиях освещения. Для персонализации устройства предусмотрено более 300 циферблатов.

Другим интересным нововведением стала встроенная в заводную головку 2 Мп камера, способная вращаться на 180 градусов и создавать снимки и видео в формате HD. Часы можно подключать к WiFi, они поддерживают 4G, что делает их доступной альтернативой некоторым другим часам с поддержкой LTE, например, Galaxy Watch 6 по цене $218,72. Есть поддержка SIM-карт, GPS и локального воспроизведения музыки. В оснащение также входят датчики сердечного ритма и уровня кислорода в крови.

Аккумулятор емкостью 900 мАч, по словам производителя, обеспечивает до 75 часов работы. Часы работают на базе операционной системы Android (версия не указана) и оснащены 4 Gb оперативной и 32 Gb встроенной флеш-памяти.

Black Shark Watch X Pro уже поступили в продажу в Китае по цене $123.