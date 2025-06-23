«Лаборатория Касперского»: что делать после крупнейшей утечки 16 миллиардов паролей

Последние дни в медиапространстве активно обсуждается потенциально крупнейшая утечка данных в истории. По заявлению исследователей Cybernews, в открытом доступе оказались логины и пароли к 16 миллиардам учетных записей — по сути, на каждого жителя планеты приходится по две скомпрометированные записи.

Эксперты «Лаборатории Касперского» призывают не поддаваться панике, но и не игнорировать потенциальную угрозу. Несмотря на то, что на текущий момент нет подтверждений подлинности утечки, а специалисты по кибербезопасности не получили доступ к базе для анализа, инцидент поднимает важный вопрос — насколько мы готовы к кражам данных и умеем ли мы правильно на них реагировать?

«Даже если ваши данные не фигурируют в этой конкретной базе, сам факт масштабной утечки — веский повод пересмотреть своё отношение к цифровой гигиене. Мы видим устойчивый рост атак, направленных на кражу паролей — только за последний год их число увеличилось на 21%. Это означает, что угроза становится всё ближе и касается каждого», — подчёркивает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют, что делать прямо сейчас:

Смените пароли. Даже если вы не уверены, что ваши данные попали в утечку — лучше перестраховаться. Используйте длинные, уникальные и сложные комбинации. Удалите сохранённые пароли из браузеров. Хранение паролей в браузере — риск. Лучше использовать специализированный менеджер паролей. Установите Kaspersky Password Manager. Он не только надёжно хранит пароли, но и помогает генерировать сложные комбинации, автоматически их подставлять и управлять 2FA. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA). Это дополнительная защита, которая может спасти даже в случае кражи пароля. Проверьте безопасность мессенджеров. Настройте дополнительные уровни защиты в WhatsApp и Telegram. Изучите технологию passkeys. Это новый способ безопасной авторизации без паролей, поддерживаемый Google, Apple и другими крупными платформами.

По данным компании, количество атак, связанных с кражей паролей, выросло за год на 21%. Угрозы касаются как частных пользователей, так и бизнеса.