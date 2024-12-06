Epic Game Store дарит LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Bus Simulator 21 Next Stop

В Epic Game Store отдают бесплатно две игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Bus Simulator 21 Next Stop. Акция действует до 12 декабря 20:00 по бакинскому времени.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вышла в 2022 году, игра разработана студией TT Games. Она охватывает всю историю девяти эпизодов легендарной саги «Звездные войны».
Bus Simulator 21 Next Stop — симулятор вождения автобуса, разработанный студией stillalive studios, вышел в 2021 году. Игрокам предлагается две карты и продвинутый автобусный парк.
12 декабря в Epic Games Store начнется праздничная распродажа и тематическая раздача секретных игр.