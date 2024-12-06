SpaceX завершил первый этап развертывания системы Starlink для прямого подключения к сотовым телефонам

Американская аэрокосмическая компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту 20 спутников связи Starlink. 13 из них поддерживают Direct to Cell — технологию, которая позволяет обычным смартфонам подключаться к спутникам напрямую. Прошедший запуск позволил завершить первый этап создания новой системы.

«Завершено создание первой спутниковой группировки Starlink, обеспечивающей прямое подключение с сотовой связью. Это позволит обычным телефонам иметь доступ в интернет в отдаленных регионах», — сообщил глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) в социальной сети Х. Скорость подключения составит около 10 Мбит/с, однако последующие группировки спутников будут мощнее, добавил бизнесмен.

К настоящему моменту система Starlink насчитывает 6799 аппаратов, из которых около 330 поддерживают прямое сотовое подключение. Это позволит оказывать услуги сотовой связи в отдаленных регионах планеты, где обычные сотовые сети недоступны. В дальнейшем планируется довести общее количество спутников до 30 000.