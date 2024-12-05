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6 декабря, 2024
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Биткоин впервые преодолел отметку в $100 000

биткоин

После назначения Дональдом Трампом (Donald Tramp) на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США сторонника криптовалют Пола Аткинса (Paul Atkins) курс биткоина взлетел на 7% до $103 195. Впервые была преодолена отметка в $100 000 за одну монету. Активный рост пошел в ночь с 4 на 5 декабря. Напомним, что в начале осени этого года биткоин стоил почти в два раза меньше.

Объясняя выдвижение Аткинса на пост главы SEC, избранный президент США Дональд Трамп на страницах своей социальной сети Truth Social заявил, что тот верит в возможность формирования сильного рынка инновационного капитала, который реагирует на нужды инвесторов и при этом обеспечивают необходимые ресурсы для превращения американской экономики в лучшую в мире.

С начала 2024 года курс биткоина вырос на 140%, а после победы Трампа на выборах он прибавил в цене 48%.

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