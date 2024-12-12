Сервис вызова такси Yandex Go заработал в Турции

Сервис вызова такси Yandex Go в тестовом режиме начал работать в Турции, пока что только в одном городе — Анталье. На данное время заказать такси могут жители и гости как самой Антальи, так и пяти крупнейших районов провинции: Муратпаша, Кепез, Коньяалты, Дёшемеалты и Аксу.

Оплатить поездку можно наличными или картой, действующей на территории Турции, в зависимости от того, какой способ оплаты принимает водитель. Стоимость рассчитывается при помощи таксометра, что не очень удобно, поскольку исключает возможность заранее узнать стоимость поездки.

Приложение доступно на турецком, русском, английском и других языках. Yandex Go сотрудничает с местными компаниями-партнерами, которые работают с лицензированными водителями такси.