Вам отправили «подарок» — подписку Telegram Premium

Злоумышленники активно рассылают пользователям Telegram подарочные подписки. Внезапный акт щедрости или очередная мошенническая схема?

По итогам исследования «Лаборатории Касперского», выяснилось, что в среднем в мире человек тратит в год $938 на 12 подписок. Это лишь очередное подтверждение того, что сегодня большое количество подписок — такой же атрибут жизни современного человека, как наличие смартфона под рукой.

Подписки есть на все: на музыку, кино, фитнес, защитные решения и даже на мессенджеры. Вы наверняка не раз слышали про Telegram Premium — подписку, увеличивающую все лимиты мессенджера практически в два раза. И самое крутое — ее можно дарить любому другу. При большой книге контактов приложение Telegram практически каждый день напоминает о такой возможности. Конечно же, подарочными подписками Telegram Premium манипулируют мошенники, рассылая их направо и налево.

Как «дарят» подписку в Telegram

Начинается все с невинного сообщения в Telegram от человека из вашего списка контактов (ну или того, кто им притворяется): «Вам отправили подарок — подписка Телеграм Премиум». Аккурат под ним — ссылка, которая на первый взгляд кажется легитимной. Она и в самом деле ведет на официальный канал Telegram Premium, но есть нюанс.

Под текстом https://t.me/premium скрывается ссылка на совсем другую — фишинговую страницу. Фишинговая страница выглядит, как обычная страница авторизации в Telegram в браузере. Принадлежность к злоумышленникам в ней выдает подозрительный URL-адрес, где помимо привычного https://t.me/ в адресной строке появились дополнения.

И если ввести на этой странице данные своего аккаунта, то его можно считать украденным — третьи лица получили логин, пароль, а возможно, и потребовали 2FA-код. Мошенники, конечно, после добровольной передачи данных с вашей стороны покажут поздравительное уведомление и запустят таймер на 24 часа — якобы столько нужно времени на активацию Telegram Premium. Это популярная уловка злоумышленников. Они явно рассчитывают на то, что пользователь в течение суток забудет о подписке или вовсе будет думать, что теперь-то она точно есть, подарили же! Скорее всего, единственное, что произойдет за эти 24 часа, — окончательная потеря доступа к аккаунту.

Через сутки таймер закончится, а подписка на аккаунте в Telegram так и не появится.

Как защитить свой аккаунт в Telegram

Эксперты «Лаборатории Касперского», в первую очередь рекомендуют настроить безопасность и приватность в Telegram по следующему гайду. Если вы уже сделали это, то держите советы и рекомендации, которые помогут вам не стать жертвой этих и других мошеннических схем.