MONT Azerbaijan и «Лаборатория Касперского» провели предновогоднее мероприятие для партнеров

20 декабря компании MONT Azerbaijan и «Лаборатория Касперского» провели в ресторане Nar & Sharab предновогоднее мероприятие для партнеров, в рамках которого познакомили гостей с достижениями за прошедший год. Приветствуя партнеров, генеральный директор MONT Azerbaijan Гюнель Сафаралиева отметила, что в год, когда компания отмечает свое 15-летие работы на рынке Азербайджана, ей удалось добиться выдающихся результатов. Далее технический директор компании Владлен Ларцин сообщил, что портфель предложений MONT Azerbaijan за этот год существенно вырос. Основным пополнением можно считать включение в этот список решений VMware by Broadcom.

Далее с поздравлениями и пожеланиями на 2025 год к гостям мероприятия обратился официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов. Он рассказал о высоких показателях в области обеспечения кибербезопасности, которых компания достигла в 2024 году, а также представил основных докладчиков официальной части мероприятия. Ими стали менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами «Лаборатории Касперского» Андрей Фролов и технический менеджер по работе с клиентами Вячеслав Кириллов.

Андрей Фролов, который отвечает в компании за развитие бизнеса по направлению защиты от DDoS-атак, рассказал про то, какие цели преследуют злоумышленники, когда атакуют ресурсы заказчиков, и какие существую варианты защиты от таких атак. Далее он представил продукт Kaspersky DDoS Protection или KDP, который состоит из трех больших групп. Что касается основной группы SLA, то «Лаборатория Касперского» располагает тремя дата-центрами очистки в Москве, Европе и в Канаде. Сейчас компания прорабатывает вопрос, чтобы сделать центр очистки и в нашей стране. Также Андрей затронул вопросы лицензирования, отметив, что компания готова помочь заказчикам выбрать наиболее оптимальный вариант.

Затем презентацию продолжил Вячеслав Кириллов, который познакомил гостей мероприятия с функционалом и интерфейсом партнерского портала. Он отметил, что основными партнерами, в первую очередь, являются провайдеры связи, которые хотят перепродавать услугу по защите от DDoS-атак и самостоятельно заниматься подключением клиентов. Для таких партнеров «Лаборатория Касперского» предлагает партнерский портал, через который они могут непосредственно работать с клиентами.

Официальная часть мероприятия завершилась гала-ужином в сопровождении развлекательной программы, включавшей многочисленные конкурсы и лазерное шоу.