Полнокадровая камера Sony A1 II получила автофокусировку с улучшенным распознаванием на основе ИИ

Компания Sony представила полнокадровую беззеркальную камеру A1 II — обновленную версию флагманской Alpha 1, которая была выпущена в 2021 году. Новая камера сохранила ключевые характеристики предшественницы, а также получила ряд улучшений в скорости и производительности.

Sony A1 II выполнена в дизайне корпуса от A9 III с более удобной рукояткой и улучшенной эргономикой. Новая камера оснащена тем же 50,1-мегапиксельным полнокадровым многослойным CMOS-сенсором, что и ее предшественница, обеспечивая 15 ступеней динамического диапазона для фотографий.

Новинка получила процессор на базе искусственного интеллекта для улучшения автофокусировки. Камера по-прежнему может снимать со скоростью до 30 кадров в секунду с электронным затвором, при этом система автофокуса (AF) охватывает 92% площади матрицы. Благодаря новому процессору, A1 II на 50% лучше фокусируется на глазах птиц и на 30% на глазах животных и людей. Кроме того, камера автоматически переключается между режимами распознавания объектов и определяет, на кого или на что наведен фокус, а функция предварительной съемки позволяет захватывать до 30 кадров за одну секунду до полного нажатия кнопки спуска затвора.

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Была улучшена система стабилизации изображения, обеспечивающая до 8,5 ступеней экспозиции, на три больше, чем у оригинальной A1. Это заметно улучшает качество съемки при слабом освещении или во время движения. Sony A1 II способна снимать RAW-фотографии с разрешением 30 кадров в секунду и записывать видео в формате 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 120 кадрах в секунду и Full HD при 240 кадрах в секунду для замедленной съемки с поддержкой 10-битной 4:2:2 записи. Для режима Super 35 предусмотрена передискретизация 5.8K.

Камера получила новый интерфейс управления, откидной 3,2-дюймовый ЖК-экран, который впервые был представлен в модели A7R V, и OLED-видоискатель с частотой обновления 240 Hz и разрешением в 9,44 миллиона точек от модели A9 III. Поддерживается подключение через полноразмерный HDMI, USB-C и обновленный Ethernet-порт с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. Для хранения данных предусмотрены два слота для карт CFexpress Type A, которые также поддерживают UHS-II SD-карты.

Кроме того, Sony представила новый зум-объектив FE 28–70мм G Master с постоянной диафрагмой f/2. Sony A1 II по цене $6500 и объектив за $2900 поступят в продажу в декабре.