Полнокадровая камера Sony A1 II получила автофокусировку с улучшенным распознаванием на основе ИИ

Компания Sony представила полнокадровую беззеркальную камеру A1 II — обновленную версию флагманской Alpha 1, которая была выпущена в 2021 году. Новая камера сохранила ключевые характеристики предшественницы, а также получила ряд улучшений в скорости и производительности.
Sony A1 II выполнена в дизайне корпуса от A9 III с более удобной рукояткой и улучшенной эргономикой. Новая камера оснащена тем же 50,1-мегапиксельным полнокадровым многослойным CMOS-сенсором, что и ее предшественница, обеспечивая 15 ступеней динамического диапазона для фотографий.
Новинка получила процессор на базе искусственного интеллекта для улучшения автофокусировки. Камера по-прежнему может снимать со скоростью до 30 кадров в секунду с электронным затвором, при этом система автофокуса (AF) охватывает 92% площади матрицы. Благодаря новому процессору, A1 II на 50% лучше фокусируется на глазах птиц и на 30% на глазах животных и людей. Кроме того, камера автоматически переключается между режимами распознавания объектов и определяет, на кого или на что наведен фокус, а функция предварительной съемки позволяет захватывать до 30 кадров за одну секунду до полного нажатия кнопки спуска затвора.
Была улучшена система стабилизации изображения, обеспечивающая до 8,5 ступеней экспозиции, на три больше, чем у оригинальной A1. Это заметно улучшает качество съемки при слабом освещении или во время движения. Sony A1 II способна снимать RAW-фотографии с разрешением 30 кадров в секунду и записывать видео в формате 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 120 кадрах в секунду и Full HD при 240 кадрах в секунду для замедленной съемки с поддержкой 10-битной 4:2:2 записи. Для режима Super 35 предусмотрена передискретизация 5.8K.
Камера получила новый интерфейс управления, откидной 3,2-дюймовый ЖК-экран, который впервые был представлен в модели A7R V, и OLED-видоискатель с частотой обновления 240 Hz и разрешением в 9,44 миллиона точек от модели A9 III. Поддерживается подключение через полноразмерный HDMI, USB-C и обновленный Ethernet-порт с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. Для хранения данных предусмотрены два слота для карт CFexpress Type A, которые также поддерживают UHS-II SD-карты.
Кроме того, Sony представила новый зум-объектив FE 28–70мм G Master с постоянной диафрагмой f/2. Sony A1 II по цене $6500 и объектив за $2900 поступят в продажу в декабре.