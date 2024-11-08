В Epic Games Store можно бесплатно получить шутер Deceive Inc. и комплект для Apex Legends

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз можно бесплатно забрать Deceive Inc. и набор с легендой Эш для Apex Legends. Акция действует до 14 ноября 20:00 по бакинскому времени.

Deceive Inc. — это многопользовательская игра в жанре шпионского экшена с элементами социальной дедукции. Игра, разработанная студией Sweet Bandits Studios была выпущена в 2023 году. Deceive Inc. получила очень положительные пользовательские отзывы.

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Игроки выступают в роли агентов секретной организации, которые сражаются друг с другом, выполняя различные задания. Чтобы прийти к победе необходимо использовать хитрость и плести интриги.

В наборе для Apex Legends также будет доступен эпический облик «Горящий хром».

На следующей неделе Epic Games Store раздаст Castlevania Anniversary Collection. В состав сборника входит ряд классических игр серии.