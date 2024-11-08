AnTuTu: самые мощные Android-смартфоны октября

Разработчики AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов по итогам октября 2024 года. Девять мест занимают модели на базе новых процессоров Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite. Последнее, десятое место – смартфон на базе старого Snapdragon 8 Gen 3.

Первое место рейтинга занимает смартфон OnePlus 13 с процессором Snapdragon 8 Elite и конфигурацией памяти 24 Gb/1 Tb. Аппарат набрал 2 926 644 балла. На втором — iQOO 13 с таким же процессором и с результатом 2 906 489 баллов. На третьем — Vivo X200 Pro на базе Dimensity 9400 с 2 843 812 баллов.

В Топ-10 также вошли: OPPO Find X8 Pro, OPPO Find X8, Vivo X200, Xiaomi 15, Vivo X200 Pro mini, Xiaomi 15 Pro и iQOO Neo9S Pro+.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 октября 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.