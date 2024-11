SpaceX совершил успешный шестой запуск ракеты Starship

Компания SpaceX осуществила шестой испытательный запуск 122-метровой ракетной системы Starship. Запуск состоялся 20 ноября в 02:00 по бакинскому времени со стартовой площадки SpaceX Starbase в Бока-Чика, Техас. Гигантская ракета состоит из первой ступени ускорителя под названием Super Heavy B13 и расположенного на ней космического корабля Starship.

В полете ракета и корабль выполнили лишь часть возложенных на них задач, но в целом миссия признана успешной. Площадку запуска для наблюдения, кроме Илона Маска, посетил избранный президент США Дональд Трамп.

With data and flight learnings as our primary payload, Starship’s sixth flight test once again delivered → https://t.co/oIFc3u9laE pic.twitter.com/O6ZKThQRr6

Полет ракеты продлился около часа, и впоследствии она успешно приземлилась в Индийском океане. Все двигатели отработали штатно, через 2 минуты 39 секунд после запуска произошла горячая расстыковка ступеней: Super Heavy B13 совершил посадку на воду, а Starship S31 вышел на расчетную суборбитальную траекторию.

Successful ocean landing of Starship!

We will do one more ocean landing of the ship. If that goes well, then SpaceX will attempt to catch the ship with the tower. https://t.co/osFud7XXPo

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2024