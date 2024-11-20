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20 ноября, 2024
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SpaceX совершил успешный шестой запуск ракеты Starship

SpaceX Starship

Компания SpaceX осуществила шестой испытательный запуск 122-метровой ракетной системы Starship. Запуск состоялся 20 ноября в 02:00 по бакинскому времени со стартовой площадки SpaceX Starbase в Бока-Чика, Техас. Гигантская ракета состоит из первой ступени ускорителя под названием Super Heavy B13 и расположенного на ней космического корабля Starship.

SpaceX Starship

В полете ракета и корабль выполнили лишь часть возложенных на них задач, но в целом миссия признана успешной. Площадку запуска для наблюдения, кроме Илона Маска, посетил избранный президент США Дональд Трамп.

Полет ракеты продлился около часа, и впоследствии она успешно приземлилась в Индийском океане. Все двигатели отработали штатно, через 2 минуты 39 секунд после запуска произошла горячая расстыковка ступеней: Super Heavy B13 совершил посадку на воду, а Starship S31 вышел на расчетную суборбитальную траекторию.

После этого впервые в космосе был осуществлен перезапуск одного из двигателей Raptor. Спустя примерно 20 минут Starship S31 приводнился в океане. Это важное достижение для Starship, ведь работа двигателя в космосе — важнейшая составляющая будущих орбитальных полетов.

«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим шестым летным испытанием Starship!», — сообщила компания на своей страничке в соцсети X (Twitter).

Следующий, седьмой запуск, запланированный на март 2025 года, должен пройти с дозаправкой корабля на орбите. Первый запуск Starship состоялся 20 апреля 2023 года — тогда ракета разрушилась через несколько минут после старта.

«Мы сделаем еще одну посадку корабля в океане. Если все пройдет хорошо, то SpaceX попытается поймать корабль башней», — написал глава SpaceX в X (Twitter). Башня — это 140-метровая «Мехазилла». Во время сегодняшнего полета обе ступени приводнились, ни одну из них не ловили при помощи башни.

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