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20 ноября, 2024
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В Азербайджане будут построены два новых дата-центра на основе «зеленых» технологий

В Азербайджане будут построены два новых центра обработки данных с использованием «зеленых» технологий и декарбонизированных материалов.

Данные центры обработки данных будут находиться на балансе ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. При строительстве основного и резервного дата-центров в Абшеронском и Гаджигабульском районах будут использованы передовые технологии и методы, позволяющие минимизировать выбросы углекислого газа. С целью сохранения экологического баланса в обоих зданиях будут применены такие инновационные решения, как энергоэффективность, рациональное использование водных ресурсов, переработка отходов и системы естественного охлаждения.

Для данных дата-центров уже получен сертификат «TIER 3 Design», который представляет собой международные стандарты качества, стабильности и надежности. Помимо этого, ООО «AzInTelecom» получило предварительный отчет «LEED», необходимый для международной сертификации «LEED v4», которая определяет экологическую устойчивость инфраструктуры центров обработки данных.

Разработан комплексный план, направленный на снижение эрозии почвы и загрязнения воды в процессе строительства. Помимо этого, особое внимание уделено предотвращению пылевого воздействия, химических выбросов и косвенного загрязнения воздуха во время строительных работ. Для обеспечения центров обработки данных возобновляемой энергией будут установлены солнечные батареи, что поможет снизить косвенные выбросы углекислого газа.

Присоединившись к Глобальному соглашению ООН в 2024 году, компания «AzInTelecom» нацелена осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами экологического управления с намерением внести более значимый вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН и сохранение экосистемы. Компания ориентирована на поддержание баланса между технологическим прогрессом и экологической ответственностью.

ООО «AzInTelecom» является крупнейшим облачным провайдером в Азербайджане и первой организацией на Южном Кавказе, получившей сертификат «TIER 3». В настоящее время компания предоставляет облачные услуги более чем 200 организациям.

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