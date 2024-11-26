Складной смартфон Huawei Mate X6 получил увеличенные экраны, улучшенную камеру и прочный корпус

Помимо серии флагманских смартфонов Mate 70, компания Huawei представила новый складной смартфон Mate X6. Аппарат стал тоньше и легче предшественника, получил более крупные экраны, улучшенный набор камер и более емкий аккумулятор. Корпус изготовлен из сверхпрочного алюминиевого сплава прочностью 550 МПа, что увеличивает общую прочность на 37%. Блок камер теперь покрыт черным стеклом, раннее было стекло в тон корпуса.

Внутренний экран имеет размер 7,93-дюйма по диагонали с разрешением 2440х2240 пикселей и яркостью до 1800 нит. Снаружи установлен 6,45-дюймовый экран с разрешением 2440х1080 пикселей и пиковой яркостью до 2500 нит. В обоих случаях используется матрица LTPO 2.0 OLED с поддержкой кадровой частоты 1-120 Hz, ШИМ-частота 1440 Hz. Внешний экран прикрыт особо прочным базальтовым стеклом Kunlun Glass 2, а внутренний — ультратонким стеклом, который, по заверению производителя, на 85% прочнее обычных защитных пленок.

В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Kirin 9020, объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, емкость флэш-памяти — 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Все три модуля основной камеры перешли на сенсоры RYYB-типа. Это главный датчик на 50 Мп (переменная диафрагма f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS, мультиспектральный сенсор для точности цветопередачи), широкоугольный объектив на 40 Мп (f/2.2) и перископ 48 Мп (f/3.0, ЭФР 90 мм, оптический зум 3.75x, OIS). Предусмотрены надстройки Xmage. Фронтальная камера по 8 Мп (f/2.0) в каждом из экранов.

Аккумулятор емкостью 5110 мАч (5200 мАч в версии Collector’s Edition), поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную 7,5 Вт. Корпус защищен по стандарту IPX8. Шарнирная система стала прочнее и надежнее. В оснащение устройств также входят поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Поддерживается передача через спутники Beidou текстовых сообщений и голосовых вызовов в случае Collector’s Edition. Габариты и вес — сложенный: 156,6 x 73,78 х 9,85/9,9 мм (нейлон/эко-кожа), разложенный: 156,6 x 144,04 х 4,6 мм, вес — 239 гр. Установлена HarmonyOS 4.3 с возможностью обновления до HarmonyOS 5.0.

На китайские прилавки Huawei Mate X6 поступит 6 декабря в пяти расцветках: серой и белой с крышками из нейлона, а также красной, черной и сине-зеленой из эко-кожи. Цены: 12/256 Gb — $1790, 12/512 Gb — $1950. Версия Collector’s Edition с 16/512 Gb стоит $2070, а с 16 Gb/1 Tb — $2205. Информации о международном релизе пока нет.