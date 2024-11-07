Самые быстрые планшеты октября на базе Android по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам октября 2024 года. Оценивалась общая производительность оборудования и программного обеспечения.

Тест включал пять основных аспектов: мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

Согласно тестированию AnTuTu, первое место в рейтинге занял игровой планшет RedMagic Gaming Tablet Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3. Устройство получило 2 149 092 балла. На втором месте — Oppo Pad 3 Pro с тем же процессором, на третьем — iQOO Pad2 Pro, оснащенный Dimensity 9300+.

Четвертое место занимает VivoPad3 Pro, оснащенный Dimensity 9300, пятое – OnePlus Pad Pro на базе стандартного Snapdragon 8 Gen 3. Далее в рейтинге AnTuTu идут Lenovo Legion Y700 (2025), Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, VivoPad3, iQOO Pad2 и Xiaomi Pad 7 Pro.