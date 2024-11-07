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7 ноября, 2024
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Самые быстрые планшеты октября на базе Android по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам октября 2024 года. Оценивалась общая производительность оборудования и программного обеспечения.

Тест включал пять основных аспектов: мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

Согласно тестированию AnTuTu, первое место в рейтинге занял игровой планшет RedMagic Gaming Tablet Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3. Устройство получило 2 149 092 балла. На втором месте — Oppo Pad 3 Pro с тем же процессором, на третьем — iQOO Pad2 Pro, оснащенный Dimensity 9300+.

Четвертое место занимает VivoPad3 Pro, оснащенный Dimensity 9300, пятое – OnePlus Pad Pro на базе стандартного Snapdragon 8 Gen 3. Далее в рейтинге AnTuTu идут Lenovo Legion Y700 (2025), Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, VivoPad3, iQOO Pad2 и Xiaomi Pad 7 Pro.

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