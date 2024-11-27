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28 ноября, 2024
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Neuralink начала тестирование роборуки, управляемой силой мысли

Neuralink

Компания Neuralink сообщила, что начала тестирование новой технологии, которая позволит парализованным людям управлять роботизированной рукой силой мысли.

Проект существует под кодовым названием Convoy, по словам представителей компании, он уже «одобрен и запущен». На прошлой неделе Neuralink получил разрешение от канадского регулятора Health Canada на проведение испытаний своего устройства в Канаде. В рамках исследования планируется участие шести пациентов с параличом, что станет важным этапом в расширении географии программы.

Цель проекта — приспособить существующий чип Neuralink N1 к управлению роботизированной рукой. До фактического вживления устройства может пройти еще несколько лет.

«Это важный первый шаг на пути к восстановлению не только цифровой, но и физической свободы. Более подробная информация будет предоставлена позже, но исследование Convoy позволит включить в него участников текущего исследования», — сообщает компания.

Чип Neuralink уже имплантирован в мозг двум пациентам: один из них научился играть в CS 2 силой мысли, а другой — в онлайн-шахматы, Mario Kart и Civilization VI.

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