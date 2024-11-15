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15 ноября, 2024
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Названы самые популярные пароли 2024 года

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Менеджер паролей NordPass составил список из 200 наиболее используемых паролей, которые чаще всего использовали пользователи в своих аккаунтах в 2024 году. По-прежнему звание «худшего пароля в мире» заслужил «123456», как и годом ранее. Далее в топ-10 самых популярных паролей вошли «123456789», «12345678», «password», «qwerty123», «qwerty1», «111111», «12345», «secret» и «123123». На взлом каждого из этих паролей требуется менее одной секунды.

Рейтинг паролей был составлен совместно с экспертами платформы управления рисками NordStellar, которая занимается выявлением и предотвращением киберугроз. Исследователи проанализировали базу данных объемом 2,5 Tb, которая была получена «из различных общедоступных источников», в том числе из даркнета.

«Мы проанализировали пароли, украденные вредоносным ПО или раскрытые в результате утечек данных. В большинстве случаев они были украдены вместе с адресами электронной почты, что позволило нам различать корпоративные и личные учетные данные по доменному имени», — пишут эксперты. В NordPass отмечают, что исследователи не получали и не покупали никакие персональные данные.

Также в NordPass заявили, что пароли для рабочих и личных аккаунтов обычно не различаются, и люди полагаются на одни и те же слабые пароли и на работе, и дома. «Проанализировав данные за шесть лет, мы можем сказать, что привычка людей использовать пароли не сильно изменилась. Поэтому, несмотря на усилия многих организаций по распространению информации, проблема по-прежнему актуальна», — добавили исследователи.

В отчете есть рекомендации по установке надежных паролей. Среди них — отсутствие повторяющихся паролей, выбор в пользу пароля не короче 20 символов, в котором есть заглавные и строчные буквы, числа и символы, расставленные в случайном порядке, а также регулярная проверка паролей на утечки и использование менеджера и генератора паролей.

Полный список из 200 наиболее используемых паролей можно посмотреть на сайте NordPass.

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