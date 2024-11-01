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1 ноября, 2024
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Mastercard и ABB запускают хакатон по устойчивому развитию

Mastercard

Mastercard в партнерстве с ABB запускает Хакатон «Sustainability Sandbox», виртуальный конкурс, который ставит перед финтех-стартапами задачу разработки решений, направленных на борьбу с изменением климата. Мероприятие приурочено к Конференции ООН по изменению климата 2024 года (COP29) и посвящено отслеживанию выбросов углекислого газа и решениям ESG.

Хакатон пройдет с 14 по 18 ноября и предоставит финтех-новаторам возможность представить свои решения лидерам финансового и государственного секторов. Проекты-победители могут получить доступ к информации через платформу Mastercard «Sandbox as a Service».

«Этот хакатон дает возможность стартапам создавать эффективные климатические решения, укрепляя стремление Mastercard к построению инклюзивной, устойчивой цифровой экономики, где каждый имеет возможность раскрыть свой потенциал», — сказал Avşar Gürdal, генеральный директор Mastercard в Турции и Азербайджане.

Финтех-стартапы, заинтересованные в участии, могут подать краткое предложение до 6 ноября по этой ссылке. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected].

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