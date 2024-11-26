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27 ноября, 2024
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Опубликован новый трейлер фильма «Соник 3»

Соник 3

Мировой релиз комедийного боевика Sonic the Hedgehog 3 (Соник 3) состоится уже скоро, 20 декабря. В преддверии премьеры кинокомпания Paramount Pictures выпустила второй полноценный трейлер фильма. Предстоящий фильм продолжит сюжет прошлых частей, релиз которых состоялся в 2020 и 2022 году соответственно.

Соник, Наклз и Тейлза объединяются против нового могущественного противника Шэдоу, таинственного злодея, обладающего силами, не похожими ни на что из того, с чем они сталкивались раньше. Героям он не по зубам, поэтому они обращаются за помощью к антагонисту прошлых частей — доктору Роботнику.

Доктора Роботник и его деда — обоих сыграл Джим Керри. Соника снова озвучил Бен Шварц, Идрис Эльба подарил голос Наклзу, Тейлза — Коллин О’Шонесси, а ежа Шэдоу озвучил Киану Ривз.

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