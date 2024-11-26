Canalys: ноутбуки на Snapdragon X не пользуются популярностью

Аналитическая компания Canalys опубликовала результаты исследования мирового рынка компьютеров в 2024 году.

На момент составления отчета в мире было продано менее 720 тыс. единиц ноутбуков на ARM-процессорах Qualcomm, что составляет около 0,008% от общего количества ПК, поставленных по всему миру. В сегменте устройств с Windows их рыночная доля не превысила 1,5%. С момента релиза в первом квартале такие устройства так и не смогли занять хоть сколько-нибудь значимую долю рынка.

При этом популярность компьютеров с поддержкой ИИ, напротив, выросла. В третьем квартале 2024 года отгрузки устройств достигли 13,3 млн. единиц, или 20% от всех поставок. В эту статистику входят как ноутбуки, так и десктопы, с процессорами всех брендов.

Согласно отчету Canalys, 31% поставщиков не планирует продавать компьютеры с поддержкой функций Copilot+ в 2025 году, а 34% ожидают, что на эти устройства придется менее 10% от общих продаж. Аналитики отмечают, что судя по статистике, производители все еще изучают различные стратегии продвижения компьютеров с ИИ-функциями.