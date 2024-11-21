Представлен сервер Lenovo ThinkSystem SC750 V4 Neptune на базе Intel Granite Rapids с системой жидкостного охлаждения

На конференции по высокопроизводительным вычислениям SC24 в Атланте (США) компания Lenovo анонсировала сервер ThinkSystem SC750 V4 Neptune, предназначенный для технических вычислений и аналитики данных в таких областях, как научные исследования, энергетика, проектирование и финансовое моделирование.

Система ThinkSystem SC750 V4 Neptune объединяет два узла, которые заключены в 19” корпус с возможностью вертикального монтажа. Каждый узел может нести на борту два процессора Intel Xeon 6900 поколения Granite Rapids (до 128 ядер) с показателем TDP до 500 W. В расчете на узел доступны 24 слота для модулей оперативной памяти TruDDR5 RDIMM-6400 или MRDIMM-8800 в общей сложности объемом до 3 Тb.

Каждый узел может комплектоваться шестью SSD-накопителями EDSFF E3.S NVMe общей емкостью до 92,16 Тb. Также новинка получила два сетевых порта 25GbE SFP28 на основе контроллера Broadcom 57414, один порт 1GbE RJ45 на базе Intel I210 и два слота PCIe 5.0 x16. Размеры сервера составляют 546х53х760 мм, а вес равен 37,2 кг. Также заявлена совместимость с Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu и другими ОС.

В сервере применено прямое жидкостное охлаждение Lenovo Neptune. В компании отмечают, что по сравнению с аналогичной системой с воздушным охлаждением сервер ThinkSystem SC750 V4 Neptune обеспечивает увеличение общей производительности до 10% благодаря постоянной работе процессоров в турбо-режиме. При этом энергопотребление ЦОД от таких серверов может быть уменьшено на 40%, тогда как шум от вентиляторов устраняется полностью.

Восемь лотков ThinkSystem SC750 V4 Neptune могут быть установлены в шасси ThinkSystem N1380 формата 13U, что в сумме дает 16 узлов. Шасси может быть оборудовано четырьмя узлами Power Conversion Stations (PCS) с сертификатом 80 PLUS Titanium.