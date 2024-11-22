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22 ноября, 2024
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Nubia представила smart-часы Watch GT с AMOLED-экраном и автономностью до 15 дней

Nubia Watch GT

Кроме флагманского смартфона Z70 Ultra, компания Nubia представила новые smart-часы Watch GT. Устройство получило элегантный дизайн, в котором органично сочетаются металл и полупрозрачное стекло. Сбоку имеется физическая кнопка с поворотной головкой для навигации по интерфейсу и управления часами. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP68.

Nubia Watch GT оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466х466 пикселей (326 PPI) и функцией Always on Display. Часы поддерживают более 100 типов спортивных тренировок и оснащены двухчастотным GPS для точного определения местоположения и пройденных маршрутов. Компания задействовала нейросети для мониторинга показателей здоровья, таких как частота сердечных сокращений, уровень активности и т. д., на основе интеллектуального анализа. Аккумулятора емкостью 450 мАч хватает до 15 дней автономной работы при обычном использовании.

Цена Nubia Watch GT в Китае составляет около $97. Когда продукт появится в других регионах не сообщается.

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