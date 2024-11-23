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24 ноября, 2024
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Новый аэропорт Стамбула предлагает неограниченный бесплатный доступ к сети Wi-Fi для всех пассажиров

iGA

Путешественникам, оказавшимся в новом аэропорту Стамбула, больше не придется платить за выход в интернет, так как доступ к сети Wi-Fi стал доступен бесплатно и на неограниченное количество времени. Об этом сообщает FTN News. Ранее бесплатный доступ к интернету давался только на час.

Отметим, что аэропорт Стамбула iGA признан крупнейшим в мире и по географии полетов. Авиакомпании выполняют отсюда прямые рейсы по 309 направлениям по всему миру. Ожидается, что новый бесплатный Wi-Fi в аэропорту Стамбула улучшит качество обслуживания пассажиров, предлагая путешественникам больше удобств для поддержания связи в ожидании своих рейсов. Это дополнение не только укрепляет статус Turkish Airlines как ориентированной на клиента авиакомпании, но и подчеркивает привлекательность аэропорта Стамбула как ведущего мирового транзитного узла.

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