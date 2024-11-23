Свадебные приглашения — новый метод кибермошенничества в Азербайджане

В Азербайджане киберпреступники начали использовать новый способ мошенничества. Они отправляют файлы, замаскированные под свадебные приглашения, через мессенджер WhatsApp.

После скачивания такого файла на телефон устанавливается вредоносная программа. Она предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, позволяя им похищать личные данные и конфиденциальную информацию, хранящуюся на смартфоне.

Эльбрус Ибрагимов, сотрудник Министерства внутренних дел Азербайджана, подтвердил факт и призвал граждан к бдительности, быть осторожными и избегать загрузки подозрительных файлов, чтобы не стать жертвой киберпреступников, также рекомендовал не передавать свои личные данные никому.

Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России прокомментировал данную ситуацию и делится рекомендациями: