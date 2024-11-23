Свадебные приглашения — новый метод кибермошенничества в Азербайджане

В Азербайджане киберпреступники начали использовать новый способ мошенничества. Они отправляют файлы, замаскированные под свадебные приглашения, через мессенджер WhatsApp.
После скачивания такого файла на телефон устанавливается вредоносная программа. Она предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, позволяя им похищать личные данные и конфиденциальную информацию, хранящуюся на смартфоне.
Эльбрус Ибрагимов, сотрудник Министерства внутренних дел Азербайджана, подтвердил факт и призвал граждан к бдительности, быть осторожными и избегать загрузки подозрительных файлов, чтобы не стать жертвой киберпреступников, также рекомендовал не передавать свои личные данные никому.
Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России прокомментировал данную ситуацию и делится рекомендациями:
- Есть схемы, в рамках которых злоумышленники под видом якобы картинок распространяют зловредные программы. В данном случае скорее всего пользователям присылают не картинку, а исполняемый файл, который может назваться, как угодно, в том числе «приглашение».
- Чтобы понять, что вам прислали не картинку, а что-то иное, обратите внимание на расширение файла. Картинки, фотографии не могут иметь в названии.apk или .exe (не могут иметь такие расширения). Это говорит о том, что пользователю прислали исполняемый файл, то есть программу.
- Если вам присылают какое-либо сомнительное сообщение, мы рекомендуем не переходить по ссылкам из него и не скачивать никакие файлы, программы. Если подозрительное сообщение в мессенджере пришло от знакомого, лучше перепроверить по другому каналу связи, что это сообщение действительно от него.
- Чтобы защитить себя, нужно использовать надежные защитные решения: они автоматически заблокируют установку вредоносного ПО на ПК или смартфоне, попытку перехода на фишинговый ресурс. Помните, если вас торопят, пугают – вероятно это злоумышленники. Не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте подозрительные файлы из сообщений в мессенджерах.
- Если же злоумышленникам удалось установить на устройство вредоносную программу, то ее следует удалить с помощью антивируса. В любом случае, если есть подозрение, что злоумышленники смогли добраться до платежных данных, лучше заблокировать банковские карты и обратиться в свой банк для дополнительной консультации.