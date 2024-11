New Zeon Digital Fest 2024 пройдет в Баку с 14 по 15 декабря

New Zeon Digital Hub второй раз организует уникальное событие, призванное объединить лучших представителей креативной индустрии Азербайджана и стран СНГ. Мероприятие для профессионалов и тех, кто только начинает свой путь в IT включает нетворкинг, воркшопы, презентации стартапов, лекции по IT, дизайну и маркетингу.

В этом году New Zeon Digital Fest пройдет с 14 по 15 декабря в помещении New Zeon Digital Hub, расположенном по адресу: проспект Гейдара Алиева 205, Олимпийская деревня. Ожидается, что в мероприятие примут участие более 500 человек, а презентации проведут представители 5 стран.

Digital Fest поможет разобраться в актуальных подходах, методах, инструментах, языков программирования и платформ. Мероприятие, предназначенное для IT-специалистов, маркетологов, дизайнеров, проектных менеджеров и менеджеров по продукту, инфлюенсеров и бизнесменов, предполагает активности для специалистов различного уровня, возможность обсудить идеи и вопросы с гуру с международным опытом, а также предоставит площадка для обмена опытом. Участников ждут два потока лекций, воркшопы с применимыми инструментами и самыми актуальными технологиями, тестирование VR-платформы, а в конце мероприятия — драйвовый DJ-сет с напитками.

Билеты на можно приобрести на iticket.az. Для запросов о пресс-аккредитации, дополнительной информации и сотрудничестве, пожалуйста, обращайтесь:

Сайт: https://fest.newzeon.az/24/

Телефон: +994 50 800 31 37

Email: [email protected]