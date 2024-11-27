В Instagram теперь можно делится геолокацией в сообщениях

Компания Meta анонсировала несколько новых функций, которые появятся в Instagram Direct Messenger. Стала доступна функция обмена геоданными в реальном времени в личных сообщениях и/или в групповом чате. По умолчанию функция отключена. Из соображений конфиденциальности координаты доступны другим пользователям в течение одного часа, и после этого Instagram автоматически прекращает передачу. Только участники определенного чата могут видеть местоположение пользователя, пересылать его в другие чаты нельзя. Для удобства имеется индикатор, который напоминает о совместном доступе к геоданным с возможностью отключить опцию в любой момент.

Теперь, как в личных сообщениях, так и в групповых чатах, можно настроить псевдонимы для себя и друзей. Эти имена будут отображаться только в чатах и не меняют основное имя пользователя. При желании можно заблокировать другим пользователям возможность давать себе «прозвища».

Также Instagram представил 17 новых наборов стикеров и более 300 новых вариантов, которые можно добавлять к сообщениям. Наклейки можно сохранять среди любимых для повторного использования.

Новшества уже доступны в некоторых странах, когда ожидается развертывание по всему миру — не уточняется.