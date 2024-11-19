«Мы гордимся тем, что первыми внедряем многие инновационные решения SAP в регионе»

Компания Vesacons (https://vesacons.com) была основана группой экспертов HR-решений SAP в 2015 году в Турции. Консалтинговыми услугами Vesacons сегодня пользуется более 60 клиентов, а число реализованных проектов в сфере консалтинга превышает 100. С 2020 года Vesacons очень активно развивает свою деятельность в Азербайджане. Доказательством этому служит и награда «Top Net New Name Performer» 2024 года, которой компания «Vesacons Azerbaijan» была удостоена в числе 20 лучших партнеров SAP в Центральной и Восточной Европе. О том, какие услуги в области консалтинга эта компания предлагает нашему рынку, мы поговорили с генеральным директором компании Vesacons, являющейся официальным партнером SAP в Турции и Азербайджане, Мухаммедом Каданом (Muhammed Kadan).

— Добрый день, Мухаммед бей! Ваша компания оказывает не только услуги по внедрению, бизнес-консалтингу, но и по аутсорсингу, поддержке проектов на базе решений SAP. Насколько эта услуга востребована в Азербайджане?

— Мы работаем на рынке Азербайджана более 10 лет и за это время наблюдаем значительное увеличение спроса на решения SAP. Все больше компаний понимают, насколько важны технологии SAP для повышения их конкурентоспособности и эффективности бизнес-процессов. Спрос на решения SAP и соответствующие консультационные услуги будет только расти, поскольку рынку необходимо адаптироваться к новым требованиям и вызовам.

Стоит учитывать, что SAP — это крупнейшая в мире система планирования ресурсов предприятия (ERP). Внедрение решений SAP без партнерской поддержки часто оказывается сложным по причине того, что портфолио этой компании, работающей на рынке более 50 лет, включает большое количество продуктов и охватывает огромный объем знаний и процессов для всех секторов экономики. Поэтому SAP серьезно развивает собственную экосистему партнеров-экспертов, которая позволяет лучше адаптировать решения компании под нужды заказчиков. Каждая партнерская компания, в том числе и мы, имеет свою специализацию. Например, Vesacons специализируется на решениях по управлению персоналом. Мы помогаем нашим клиентам оптимизировать их HR-процессы через такие решения, как Кадровый учет («SAP SuccessFactors Employee Central»), Управление результативностью («SAP SuccessFactors Performance and Goals»), Премирование («SAP SuccessFactors Compensation»), Преемственность и карьерное развитие («SAP SuccessFactors Succession and Development»), Обучение («SAP SuccessFactors Learning»), Подбор («SAP SuccessFactors Recruiting») и Адаптация («SAP SuccessFactors Onboarding»).

— Как вы оцениваете рынок HR-решений в Азербайджане? И много ли компаний уже внедрили HR-модули?

— Азербайджанский рынок стремительно растет на фоне мировых трендов в сфере цифровой трансформации. Особенно важным становится управление человеческими ресурсами, поскольку организации все чаще осознают, что их персонал является ключевым активом. Вложения в обучение, развитие и удержание талантов становятся критичными для компаний, стремящихся к успеху. Мы видим, что спрос на решения в области HR будет только увеличиваться, поскольку компании хотят повысить свою эффективность и создать благоприятные условия для работы сотрудников.

Могу сказать, что на данный момент около 15 компаний в Азербайджане используют решения SAP в области управления персоналом, в реализации 60-70% которых активно участвовала наша дочерняя компания Vesacons Azerbaijan. И я уверен, что с увеличением спроса на внедрение таких облачных технологий, как SAP SuccessFactors, число компаний, обращающихся к нам за поддержкой и консультациями, значительно увеличится в ближайшие годы.

— Какие сегменты вы считаете самыми быстрорастущими в вопросах использования решений SAP SuccessFactors?

— Если говорить о сегменте управления персоналом, то наибольший рост мы наблюдаем в модулях для кадрового учета и расчета заработной платы. Далее компании стремятся автоматизировать процессы подбора и адаптации персонала и управления результативностью.

— Как вы оцениваете интеграцию инструментов искусственного интеллекта в продукты SAP? И как эти процессы влияют на консалтинговые услуги, оказываемые Vesacons?

— Искусственный интеллект уже активно внедряется в продукты SAP. Мы видим, как решения, базирующиеся на искусственном интеллекте, помогают автоматизировать рутинные задачи, освобождая время сотрудников для более творческой работы. Например, с помощью искусственного интеллекта можно автоматизировать процесс подбора персонала, анализировать данные и проводить оценку результативности сотрудников организации. Кроме того, SAP внедряет возможности для взаимодействия с системой через боты, в которых сотрудники могут запрашивать отчеты или другие данные с помощью простых команд. Это наше будущее, поэтому искусственный интеллект будет играть все большую роль в управлении человеческими ресурсами.

Чем больше компаний становятся нашими клиентами, тем больше знаний и опыта мы накапливаем. Это позволяет Vesacons предоставлять сервис на более высоком уровне. Мы поддерживаем процессы управления персоналом для более чем 450 тысяч сотрудников в 15 странах, и этот опыт помогает нам оставаться на передовых рубежах прогресса в сфере искусственного интеллекта. Компания стремится приносить максимальную пользу своим клиентам за счет глубокого знания решений SAP и постоянного обновления навыков нашей команды.

— Сколько сертифицированных специалистов SAP работает в Vesacons?

— Сегодня наша команда включает более 65 специалистов, сертифицированных по решениям SAP, в основном в сфере управления персоналом. Это одна из крупнейших команд в регионе, которая регулярно проходит сертификацию SAP, чтобы поддерживать актуальность знаний и навыков.

— Можете рассказать о наиболее интересных проектах, которые вы реализовали в Азербайджане?

— За время работы на рынке Азербайджана мы приняли участие в реализации большого числа значимых проектов. Например, мы были первыми, кто в 2021 году применил гибридную архитектуру системы с использованием облачного решения по кадровому учету SAP SuccessFactors Employee Central и локальную систему расчета заработной платы SAP S/4HANA Payroll Processing. Также мы первыми локализовали модуль найма сотрудников на азербайджанском языке. К этому списку я бы добавил и первый проект в стране, в рамках которого мы реализуем внедрение всех модулей SAP SuccessFactors, а также проект по внедрению первого облачного решения по расчету заработной платы SAP SuccessFactors Employee Central Payroll. Считаю, что это были важные шаги для развития рынка SAP в регионе и горжусь тем, что мы первыми внедряем многие инновационные решения SAP в Азербайджане.

— 16 октября в Баку прошла конференция SAP Discovery Day Baku. Ваша компания была представлена на этом мероприятии?

— Безусловно, мы приняли активное участие в работе конференции, но за день до этого, 15 октября, Vesacons Azerbaijan также организовала отдельное мероприятие HR Digital Connect Baku, где с партнерами из SAP и клиентами мы обсудили тенденции цифровой трансформации и рассказали о наших последних проектах в области управления персоналом.