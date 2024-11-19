«Я уверен, что инструменты, представленные в рамках концепции Lenovo «Smarter AI for ALL», в ближайшее время станут очень популярными»

25 октября в отеле Ritz Carlton в Баку прошла ежегодная партнерская конференция, организованная азербайджанской компанией-дистрибьютором DiVi. Мероприятие, участие в котором приняли представители вендоров и локальных компаний-партнеров, позволило познакомиться с новыми продуктами, сервисами и партнерскими программами, представленными в этот день международными производителями IT-оборудования. Представители основного партнера мероприятия, в качестве которого выступала компания Lenovo, кроме знакомства с новейшими продуктами, представили стратегию «Smarter AI for ALL», обозначив основное направление деятельности компании на рынке региона в ближайшие годы. В ходе конференции нам удалось побеседовать о роли искусственного интеллекта в новых продуктах вендора и политике компании на рынке региона с директором по продажам в потребительском и SMB-сегментах, Lenovo EECA, Евгением Троценко.

— 2024 год стал годом появления на рынке устройств, выполненных в концепции Copilot+ PC. Сначала вендоры провели презентации новинок на базе чипов Qualcomm, а уже летом появились устройства на базе новейших процессоров AMD и Intel. Началась своеобразная гонка за таким показателем, как TOPS (триллионы операций за одну секунду — прим. ред.). Не считаете ли вы, что это ставит конечного потребителя перед еще более сложным выбором и заставляет каждый новый год сожалеть о прошлогодней покупке?

— Новшества, о которых вы говорите, стали доступны благодаря появлению и распространению искусственного интеллекта. Эта технология способствовала неизбежной эволюции рынка персональных компьютеров, которую мы наблюдаем сейчас. Искусственный интеллект открыл огромные возможности для повышения производительности устройств, их персонализации, ускорения вычислений, трансформации подходов к решению традиционных проблем, которые существуют у пользователя и которые могут быть решены при помощи вычислительной техники.

Подобные события на рынке персональных компьютеров мы уже наблюдали не раз: при появлении новых процессоров, развитии операционных систем, графических интерфейсов и т.п. Каждая из перечисленных технологий в корне меняла сценарии использования компьютера, добавляя этому устройству большей функциональности, делая его мощнее, лучше, удобнее.

Так и с ИИ, благодаря этой технологии мы сегодня с вами говорим о такой характеристике, как TOPS, которая отражает возросшую вычислительную способность современных ПК. Но это не единственное улучшение или, если хотите, фактор, который влияет на решение о покупке нового устройства или замене его через год. Да, технологии не стоят на месте, и каждый год компьютеры будут становиться мощнее и производительнее, но для каждого потребителя, будь то корпоративный клиент или частный пользователь, будет своя совокупность характеристик, побуждающая его обновить свой компьютер.

Сегодня Lenovo обладает самым большим портфелем решений с ИИ. Мы видим перед собой задачу — сделать инновации доступными как можно большему числу пользователей и предоставить им возможность выбора из максимально широкого спектра устройств. Предлагаемые технические характеристики выпускаемых сегодня линеек, даже при экспоненциальном развитии технологий, которое мы наблюдаем сейчас, точно не потеряют своей актуальности еще несколько поколений вперед. Но в чем мы точно уверены, что в ближайшие три года ИИ станет стимулом для обновления всего парка компьютеров как в потребительском, так и корпоративном сегментах.

— А на какие линейки ноутбуков вы наблюдаете сегодня наибольший спрос в странах региона среди конечных пользователей и среди SMB-компаний?

— Если говорить о продуктах для конечных пользователей, то это, в первую очередь, модели IdeaPad 3 и IdeaPad 5, которые мы разделяем по аппаратному обеспечению и по концепции. И Азербайджан в этом случае не является исключением. Это востребованные на рынке устройства, которые может себе позволить самый широкий спектр потребителей, включая студентов. К тому же новые модели IdeaPad все больше вбирают в себя элементы из премиальных линеек, например, металлический корпус, технологии искусственного интеллекта, хорошие камеры и хорошие дисплеи с соотношением сторон 16:10, которые доступны даже в базовых моделях.

Спрос на компьютеры премиальных линеек и модели Yoga всегда остается высоким. Мы также наблюдаем растущий интерес к геймерским ноутбукам, что позволяет нам еще ближе подойти к цели стать №1 на рынке таких устройств в Азербайджане. Портфель игровых решений представлен нашими двумя линейками Legion и LOQ, привлекающими повышенное внимание не только профессиональных геймеров, особенно супертехнологичной моделью Legion 9 с водяным охлаждением, но и тех, кто только пробует свои силы в гейминге и не готов осуществлять значительные инвестиции в это направление.

Среди клиентов корпоративного сектора пользуются спросом линейки серии V, ThinkBook, а также бизнес-ноутбуки ThinkPad, ставшие эталоном надежности и производительности.

— В последние годы Lenovo пробует самые разнообразные форм-факторы и показывает много прототипов, которые не всегда становятся предметами массового производства. Допустим, что Lenovo ThinBook Plus Gen 5 Hybrid с двумя процессорами и с двумя операционными системами стал доступен на рынке, а вот какая судьба ждет ваш ноутбук с прозрачным экраном ThinkBook Transparent Display и устройство Auto Twist AI PC, поддерживающее голосовое управление. Насколько могут быть интересны эти форматы конечному пользователю? Или это просто показатель того, что потенциально может Lenovo?

— Все выпускаемые на рынок устройства когда-то были концептами. Например, наша Yoga когда-то была концептом, а когда вышла на массовый рынок, — стала бестселлером. А некогда концептуальная модель ThinkPad Fold сегодня выпускается серийно, хоть и является нишевым продуктом.

Перечисленные вами решения, которые являются рroof of concept (доказательство жизнеспособности идеи — прим. ред.), демонстрируют компетенции Lenovo в применении технологий искусственного интеллекта и способность компании предвидеть и удовлетворять меняющиеся потребности своих клиентов.

— Евгений, в одной из публикаций вы отметили, что стремление к минимизации размеров гаджетов ведет к потере производительности, повышение производительности — к снижению автономности, а увеличение автономности вновь приводит к наращиванию массы и увеличению размеров. Насколько мы стали ближе к устройствам, лишенным этих недостатков?

— За последние несколько лет индустриальные стандарты (размер, вес, дизайн) устройств изменились. Если сейчас посмотреть на форм-факторы, то я, наверное, не ошибусь, если скажу, что толще 20 мм и тяжелее 1,5 кг в сегменте традиционных бюджетных ноутбуков мы уже ничего не встретим, тогда как 5 лет назад эти характеристики соответствовали лишь редким представителям премиальных линеек. Что же касается ноутбуков, которые сегодня относятся к ультратонким, то сейчас их вес не превышает 1,3 кг, а толщина в худшем случае составляет 14 мм.

C внедрением нейронных процессоров (NPU) и технологий искусственного интеллекта, которые играют огромную роль в подборе эффективных схем работы ноутбука в той или иной ситуации, мы смогли существенно повысить время автономной работы устройств. Даже если отбросить в сторону заявленный при оптимальных условиях показатель в 24 часа, то реальные 18 часов дают гарантию того, что такой ноутбук не подведет вас в течение тяжелого рабочего дня.

Мы пока не приблизились к идеалу, но сделали следующий и достаточно большой шаг к появлению устройств нового поколения, которые, благодаря новым процессорным технологиям и искусственному интеллекту, одновременно обеспечивают очень высокую производительность и имеют настолько компактные характеристики, что позволяет называть их ультратонкими и ультралегкими.

— Сегодня Lenovo активно работает над созданием собственных решений в области искусственного интеллекта, о чем звучали многочисленные доклады на Lenovo TechWorld. А чем непосредственно пользуются сотрудники самой компании?

— Lenovo начала исследовать и использовать искусственный интеллект для улучшения собственной деятельности достаточно давно. Мы применяем ИИ, чтобы ускорить принятие решений в цепочке поставок на 60% и в планировании производства на 98%. Это позволяет Lenovo более эффективно использовать производственные линии и своевременно доставлять продукцию клиентам по всему миру.

Чтобы сократить объем ручной работы и высвободить больше времени для других задач, сотрудники Lenovo используют решения на базе LLM. По данным внутреннего исследования компании, сотрудники экономят в среднем 1,9 часа в неделю с помощью Copilot+, а собственное решение на базе генеративного ИИ — Lenovo Studio AI помогает нашим маркетологам и командам продаж создавать рекламные материалы и креативы для новых продуктов. ИИ также используется в Lenovo для автоматизации процессов ITOps, для сокращения времени обработки обращений в контакт-центре. Мы даже используем искусственный интеллект в ESG-инициативах.

Что же касается меня лично, я активно использую искусственный интеллект, чтобы получать статистическую информацию. В этих вопросах моделям доверять можно на 100%, так как это информация и выводы, которые искусственный интеллект делает на основании публичной информации, хранящейся в открытых источниках, на которые он, собственно, и ссылается. По сути, это поисковик, который помогает систематизировать необходимую информацию для последующего использования. Еще использую различные другие решения для более эффективного и быстрого выполнения задач, которые сопровождают менеджеров Lenovo моего уровня.

— В своей презентации вы в конце сделали акцент на «сером» рынке. Существует ли у Lenovo идеальная формула для борьбы с ним?

— Сейчас мы очень активно работаем в этом направлении в ряде стран региона, и я бы отметил положительные сдвиги.

Конечно, мы не можем полностью запретить ввоз продукции, которая доступна к приобретению во всех странах мира, но при этом мы можем эту продукцию верифицировать на предмет того, является ли она контрабандной, что создает определенное неудобство для тех, кто производит операции на «сером» рынке. Безусловно, это не перекрывает полностью такой канал, но дает нам возможность в определенной степени управлять процессом.

Производители не просто так заявляют о локализации своих продуктов. В это понятие входит не только нанесение букв азербайджанского алфавита на клавиатуры ноутбуков и не только поддержка государственного языка страны в программных продуктах. Локализация включает большую работу по обеспечению сервисного обслуживания и гарантий на продаваемое оборудование, получение сертификатов на его соответствие локальным стандартам и требованиям законодательства, поддержку локальных сетей и стандартов связи и многое другое.

В ряде стран, например, в Казахстане, мы вместе с регулятором разработали законодательную базу для борьбы с «серым» рынком. Сейчас этот процесс идет и в Азербайджане.

Мы активно ведем, своего рода, просветительскую деятельность, рассказываем почему покупать в официальных каналах безопасно, выгодно, удобно. Проводим много совместных маркетинговых активностей вместе с нашими партнерами, чтобы сделать покупку через официальные каналы более привлекательной, а наши продукты еще более доступными, чем на «сером» рынке.

— У Lenovo обширная сеть партнеров в Азербайджане, но вы продолжаете привлекать в нее даже небольшие компании, чья доля в общем объеме продаж совершенно незначительна. В чем заключается такой подход и есть ли в нем экономическая подоплека?

— Я убежден, что сегодня львиную долю роста в линейках потребительских устройств, особенно в нашем регионе, обеспечивают крупные ритейл-сети. Этот вектор дополняют маркетплейсы, интернет-магазины и небольшие магазины.

Что касается продаж в сегменте SMB, то здесь я как раз вижу развитие нашего бизнеса в расширении количества партнеров, которые будут доносить до потребителя информацию о продукции, будут продвигать ее, объясняя, в чем заключаются преимущества устройств, предназначенных для коммерческого использования, по сравнению с пользовательскими. Такая информация должна поступать через каналы продаж и партнеров, и ее нельзя получить от продавца в розничном магазине. Поэтому я считаю, что развитие отношений даже с самыми маленькими партнерами очень необходимо для дальнейшего роста.