LG показал растягивающийся дисплей, который может увеличиваться на 50%

Компания LG Display продемонстрировала первый в мире растягивающийся дисплей, который способен расширяться до 50%, что является самым высоким показателем в отрасли. Технология создания растягивающихся дисплеев считается прорывной, так как такие панели могут свободно трансформироваться в разные формы, за счет растягивания, складывания и скручивания.

Представленный прототип 12-дюймовой панели может увеличиваться до 18 дюймов за счет растягивания без ущерба для качества передаваемого изображения. При этом сохраняется высокая детализация и полная цветовая гамма sRGB. По сравнению с первым прототипом растягиваемого дисплея, который был представлен в 2022 году, коэффициент максимального растяжения новой панели увеличился более чем вдвое — с 20% до 50%. Разработчики заявляют, что матрица выдерживает до 10 000 растягиваний.

Для создания растягиваемого дисплея использовалась специальная кремниевая подложка, которую обычно применяют в контактных линзах, а также новая структура проводки и подсветка micro-LED с размером светодиода в 40 мкм. Такой подход позволил создать панель, способную демонстрировать качественное изображение даже в неблагоприятных условиях, а также устойчивую к внешним воздействиям, включая низкие и высокие температуры.