Apple начала продавать запчасти для самостоятельного ремонта iPhone 16/16 Plus и 16 Pro/16 Pro Max

Спустя семь недель после запуска iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, компания Apple начала продавать через свой магазин самообслуживания оригинальные запчасти для этих устройств. Среди запчастей: дисплеи, АКБ, камеры и задние панели, а благодаря официальному руководству, владельцам гаджетов не составит большого труда произвести самостоятельный ремонт без обращения в сервис.
Цены для iPhone 16:
- Дисплей — $279;
- Задняя панель — $169;
- Модуль камеры – $169;
- Аккумулятор — $99.
Цены для iPhone 16 Plus:
- Дисплей — $329;
- Задняя панель — $199;
- Модуль камеры – $169;
- Аккумулятор — $99.
Цены для iPhone 16 Pro:
- Дисплей — $329;
- Задняя панель — $169;
- Модуль камеры – $249;
- Аккумулятор — $119.
Цены для iPhone 16 Pro Max:
- Дисплей — $379;
- Задняя панель — $199;
- Модуль камеры – $249;
- Аккумулятор — $119.
Для ремонта iPhone в домашних условиях, Apple предлагает специальный инструмент, который можно арендовать за $49.
Стоит отметить, что компания улучшила ремонтопригодность новых устройств, специалисты iFixit назвали iPhone 16 самым ремонтопригодным смартфоном Apple.