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11 ноября, 2024
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Apple начала продавать запчасти для самостоятельного ремонта iPhone 16/16 Plus и 16 Pro/16 Pro Max

Apple

Спустя семь недель после запуска iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, компания Apple начала продавать через свой магазин самообслуживания оригинальные запчасти для этих устройств. Среди запчастей: дисплеи, АКБ, камеры и задние панели, а благодаря официальному руководству, владельцам гаджетов не составит большого труда произвести самостоятельный ремонт без обращения в сервис.

Цены для iPhone 16:

  • Дисплей — $279;
  • Задняя панель — $169;
  • Модуль камеры – $169;
  • Аккумулятор — $99.

Цены для iPhone 16 Plus:

  • Дисплей — $329;
  • Задняя панель — $199;
  • Модуль камеры – $169;
  • Аккумулятор — $99.

Цены для iPhone 16 Pro:

  • Дисплей — $329;
  • Задняя панель — $169;
  • Модуль камеры – $249;
  • Аккумулятор — $119.

Цены для iPhone 16 Pro Max:

  • Дисплей — $379;
  • Задняя панель — $199;
  • Модуль камеры – $249;
  • Аккумулятор — $119.

Для ремонта iPhone в домашних условиях, Apple предлагает специальный инструмент, который можно арендовать за $49.

Стоит отметить, что компания улучшила ремонтопригодность новых устройств, специалисты iFixit назвали iPhone 16 самым ремонтопригодным смартфоном Apple.

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