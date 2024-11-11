Apple начала продавать запчасти для самостоятельного ремонта iPhone 16/16 Plus и 16 Pro/16 Pro Max

Спустя семь недель после запуска iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, компания Apple начала продавать через свой магазин самообслуживания оригинальные запчасти для этих устройств. Среди запчастей: дисплеи, АКБ, камеры и задние панели, а благодаря официальному руководству, владельцам гаджетов не составит большого труда произвести самостоятельный ремонт без обращения в сервис.

Цены для iPhone 16:

Дисплей — $279;

Задняя панель — $169;

Модуль камеры – $169;

Аккумулятор — $99.

Цены для iPhone 16 Plus:

Дисплей — $329;

Задняя панель — $199;

Модуль камеры – $169;

Аккумулятор — $99.

Цены для iPhone 16 Pro:

Дисплей — $329;

Задняя панель — $169;

Модуль камеры – $249;

Аккумулятор — $119.

Цены для iPhone 16 Pro Max:

Дисплей — $379;

Задняя панель — $199;

Модуль камеры – $249;

Аккумулятор — $119.

Для ремонта iPhone в домашних условиях, Apple предлагает специальный инструмент, который можно арендовать за $49.

Стоит отметить, что компания улучшила ремонтопригодность новых устройств, специалисты iFixit назвали iPhone 16 самым ремонтопригодным смартфоном Apple.