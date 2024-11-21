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21 ноября, 2024
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Казахстанский стартап Call2action.ai покоряет США: 40 транспортных компаний заинтересованы в инновационном решении

Astana Hub

Казахстанский стартап Call2action.ai, резидент международного технопарка Astana Hub, активно масштабирует свою деятельность на американском рынке. Более 40 транспортных компаний США выразили интерес к инновационному продукту: две из них стали клиентами на коммерческой основе, а три сотрудничают в рамках пилотных проектов.

Call2action.ai представляет собой первое в мире решение на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI), разработанное специально для автоматизации найма в транспортной и логистической отраслях. Стартап предлагает готовое к использованию SaaS-решение, которое делает процесс найма не только удобным, но и экономически эффективным.

Рабочие гипотезы проекта доказали свою состоятельность, что позволило команде активно наращивать трекшн. В результате стартап открыл инвестиционный раунд и ведет переговоры с венчурными фондами и бизнес-ангелами. Некоторые из них уже выступают в роли местных эдвайзеров и планируют присоединиться в качестве инвесторов.

«Американский рынок значительно отличается от казахстанского, но мы увидели огромный потенциал для трансформации процессов найма в транспортной и логистической сферах. Благодаря участию в программе Silicon Valley Residency Program при поддержке Astana Hub и Министерства цифровизации, мы прошли акселерацию в Кремниевой долине и достигли значительных результатов всего за несколько месяцев: более 40 транспортных компаний проявили интерес, с двумя из которых были заключены контракты, а три запустили пилотные проекты. У нас есть потенциальные инвесторы для pre-seed раунда, а также внимание крупных японских корпораций, таких как Persol Group и Mitsui Group. При таком спросе мы рассчитываем, что наш продукт будет оценен в миллиард долларов уже через несколько лет», — отметил Ерсултан Джусакинов, CEO и сооснователь Call2action.ai.

Команда Call2action.ai активно развивает сотрудничество с инновационными центрами в США, включая Silkroad Innovation Hub, основанный выходцами из Центральной Азии. Стартап уже продемонстрировал свой потенциал на крупнейших международных выставках, таких как TechCrunch Disrupt и CESV 2024, зарекомендовав себя как перспективный игрок на глобальном рынке. Кроме того, Call2action.ai был отобран в акселерационную программу от Mitsui Group, которая стартует в 2025 году.

Напомним, что ранее 22 перспективных стартапов из Центральной Азии, включая Call2action.ai, получили возможность пройти акселерационные программы в Кремниевой долине (США) в рамках AlchemistX & Silicon Valley Residency Program. Эти программы были запущены Astana Hub и Silkroad Innovation Hub при поддержке МЦРИАП РК, Всемирного банка и проекта FPIP.

Об Astana Hub

Astana Hub – крупнейший технопарк в Центральной Азии, деятельность которого направлена на создание и развитие экосистемы для IT-бизнеса, подготовку IT-специалистов и поддержку стартап-проектов.  На сегодняшний день в технопарке зарегистрированы свыше 1500 IT-компаний, в том числе более 400 с иностранным участием. Они получают комплексную поддержку, включая программы развития и масштабирования бизнеса, специальные налоговые и визовые условия, информационно-образовательное сопровождение и материальную инфраструктуру.

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